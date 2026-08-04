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Нахапаното от Кане Корсо дете е в стабилно състояние, но с наранявания по лицето

Ваня Драганова

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Пострадалото дете е настанено в в УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив. Снимка: 24 часа

Предстоят му оперативни интервенции

6-годишното момиче, нахапано от Кане Корсо в казанлъшкото село Кънчево, е в стабилно общо състояние, но с наранявания по лицето. Това съобщиха за "24 часа" от УМБААЛ "Свети Георги" в Пловдив, където детето беше транспортирано след инцидента. Предстоят му оперативни интервенции.

Около 18 часа кучето нападнало детето, когато то влязло с баща си в двора на съсед. Според собственика на животното Иван Желев комшиите и друг път са ходили в имота му, не досега кучето не е проявявало агресия. По принцип живеело зад заграждения. Сигналът за случилото се е подаден от Желев.

Детето е откарано първо в Стара Загора, но заради тежкото му състояние е пренасочено към Пловдив. 

Пострадалото дете е настанено в в УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив.

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