Нахапаното от Кане Корсо дете е в стабилно състояние, но с наранявания по лицето

Предстоят му оперативни интервенции

6-годишното момиче, нахапано от Кане Корсо в казанлъшкото село Кънчево, е в стабилно общо състояние, но с наранявания по лицето. Това съобщиха за "24 часа" от УМБААЛ "Свети Георги" в Пловдив, където детето беше транспортирано след инцидента. Предстоят му оперативни интервенции.

Около 18 часа кучето нападнало детето, когато то влязло с баща си в двора на съсед. Според собственика на животното Иван Желев комшиите и друг път са ходили в имота му, не досега кучето не е проявявало агресия. По принцип живеело зад заграждения. Сигналът за случилото се е подаден от Желев.

Детето е откарано първо в Стара Загора, но заради тежкото му състояние е пренасочено към Пловдив.