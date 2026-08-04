Мъж умишлено запалил сухи треви край Чирпан

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Камери в Чирпан заснеха как мъж умишлено пали треви край околовръстния път на града. Кадрите са от охранителна камера в близост до инцидента.

39-годишният извършител е установен. Той е привлечен към наказателна отговорност и вероятно ще му бъде наложена глоба. Причината за палежа остава неясна. КАДЪР: NOVA

„Пожарите в района се превърнаха в ежедневие. За месец юли сме реагирали на 22 пожара на сухи треви. Призовавам гражданите да бъдат изключително отговорни предвид високите температури и червения код за възникване на пожари. Опасността за живота и здравето на хората е реална", посочи пред Нова тв началникът и главен инспектор в РСПБЗН – Казанлък Станимир Тончев.