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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23331507 www.24chasa.bg

Мъж умишлено запалил сухи треви край Чирпан

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КАДЪР: NOVA

Камери в Чирпан заснеха как мъж умишлено пали треви край околовръстния път на града. Кадрите са от охранителна камера в близост до инцидента.

39-годишният извършител е установен. Той е привлечен към наказателна отговорност и вероятно ще му бъде наложена глоба. Причината за палежа остава неясна. 

КАДЪР: NOVA
КАДЪР: NOVA

„Пожарите в района се превърнаха в ежедневие. За месец юли сме реагирали на 22 пожара на сухи треви. Призовавам гражданите да бъдат изключително отговорни предвид високите температури и червения код за възникване на пожари. Опасността за живота и здравето на хората е реална", посочи пред Нова тв началникът и главен инспектор в РСПБЗН – Казанлък Станимир Тончев.

КАДЪР: NOVA
КАДЪР: NOVA

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