Илияна Йотова: Имаме една от най-сигурните граници в ЕС (Видео, снимки)

Категорично България в момента е една от най-сигурните дестинации. За разлика от други страни и курорти, всички са добре дошли. Важно е да си опазим границите преди всичко. В момента имаме една от най-сигурните граници в ЕС. Трябва да бдим много внимателно с нашите европейски партньори. Това заяви президентът Илияна Йотова от Перперикон. СНИМКА: Ненко Станев

"Въпросът с миграцията в Сеута не е от вчера. Преди доста години имаше подобни инциденти в Испания. Винаги съм била против начина, по който беше приета европейската политика по миграция. Днес, на практика пактът за миграцията и убежището не работи. България може да направи своето лоби за промяна в тази политика. Новата политика с пакта, само че не премахна текстовете, които са неработещи, а ги задълбочи", коментира Йотова.

Президентът посочи, че част от по-слабия туристически сезон има обективно обяснение.

„Нека се поинтересувате колко полети бяха отменени заради конфликта в Близкия изток, включително на големи авиокомпании. Това естествено оказва влияние не само върху морския туризъм, но и върху културния туризъм като цяло", каза тя, като изрази надежда ситуацията скоро да се нормализира.

На България продължава да ѝ липсва реклама, не говоря за нищо незначещи клипове, в чиято художествена стойност понякога се съмнявам. Говоря за разказа за България. За историята, културата и местата, които ни правят уникални. Моята молба е археолози и учени да разказват за това място (Перперикон - б.р.), посочи тя.

Днес там отварят масивен каменен саркофаг от римската епоха в присъствието на президента Илияна Йотова. Това е новото голямо откритие в древния скален град.

Държавният глава бе посрещната от научния ръководител на проучванията проф. Николай Овчаров. СНИМКА: Ненко Станев

"Трябва повече реклама и известност на Перперикон. В Европа друг такъв археологически обект няма. Лично смятам, че това място има особена енергия. Стъпили сме на свещена земя. Легендите тук са много, историите са много, а именно те могат да привлекат хора от целия свят", заяви президентът Йотова. СНИМКА: Ненко Станев

„Тук всяка цивилизация е избирала едни и същи свещени места. Пласт след пласт се изграждат различни религиозни култове - от най-древните времена, през тракийския период, античността и християнството. Това е феномен, който заслужава да бъде разказван", отбеляза тя.

За каменния саркофаг от римската епоха съобщи ръководителят на археологическите разкопки. По думите му саркофагът е уникален и е открит след разкриването на мавзолея-ротонда в древния скален град.