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И в Пазарджик ще раздават безплатна вода заради жегата

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Заради големите жеги и в Пазарджик ще раздават безплатна минерална вода. Снимка: Пекселс

Заради големите жеги и в Пазарджик ще раздават безплатна минерална вода. Инициативата е на областната организация на Българския Червен кръст, като ще се проведе днес и утре от 11 до 13 часа.

Доброволците ще раздават водата пред офиса на БЧК. Акцията цели да подпомогне гражданите в най-горещите часове на деня и е част от превантивните дейности на Българския Червен кръст за ограничаване на риска от неблагоприятното въздействие на високите температури. Днес ще се раздава и в София. 

В горещините е силно препоръчително да се пие достатъчно вода, дори без да се чувства жажда, да се избягва продължителен престой на слънце в часовете от 11:00 ч. до 17:00 ч., да се стои на прохладни места и да се ограничат физическите натоварвания.Ако се налага престой на открито, хората да са облечени със светли, широки и леки дрехи.

Специално внимание по време на горещите дни да се обърне на възрастните хора, на малките деца и на хората с хронични заболявания. 

Максималните температури днес ще бъдат между 33° и 38°, а в София – около 33°.

Заради големите жеги и в Пазарджик ще раздават безплатна минерална вода. Снимка: Пекселс

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