ГДБОП разби лаборатория за фентанил в София, бълвала по 10 кг дрога на ден (Видео)

Лаборатория за производство на фентанил разби ГДБОП в столичния кв. "Факултета". По първоначални данни лабораторията е захранвала цялата страна с опасния наркотик, като от нея са излизали между 6 и 10 килограма на ден. Двама - основните производители, са задържани на място. Предстоят още задържания, както и повдигане на обвинения.

Лабораторията е изключително високотехнологична, а операцията се провежда при сериозни мерки за сигурност заради опасността от изпаренията. На място целият район е отцепен, а служителите от ГДБОП работят със специални предпазни средства. На място има и линейки, които да гарантират безопасността.

Очаква се подробности за лабораторията да даде главният секретар на МВР главен комисар Любомир Николов. Това е поредна акция на МВР срещу фентанила в квартала. През юни и юли бяха арестувани дилъри, а сега се стига и до фабрика.