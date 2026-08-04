Велислава Петрова няма бивш съпруг, обясни Външно

Външният министър Велислава Петрова не е имала бивш съпруг. Позицията на МВнР идва след изказване на лидера на "Възраждане" Костадин Костадинов.

„Велислава Петрова не е имала бивш съпруг, поради което твърдението за съществуването на такова лице и приписваните му връзки с британските специални служби е фактически невярно. Категорично невярно и без каквато и да е фактическа основа е и твърдението, че министър Петрова е „пряко назначена от английските специални служби. Подобни твърдения са неверни, не се основават на факти и създават подвеждащи внушения пред обществеността", се казва в право на отговор на министърката, изпратено до бТВ.

Позицията на МВнР е във връзка с изказването на лидера на "Възраждане" Костадин Костадинов, който каза, че ще изиска разследване на дейността на външния министър Велислава Петрова, за да стане ясно дали е свързана с чужди служби или по-конкретно с МИ6.

"Трябва да има много по-сериозни действия, включително и разследване за държавна измяна, защото слуховете за това, че външната министърка е пряко назначена от английските специални служби, вече са толкова публични, че се коментират като нещо съвсем очевидно - заяви той в предаването "Тази сутрин" - Бившият съпруг на госпожа Петрова-Чамова е бил свързан с английските тайни служби. Това се коментира нашироко в интернет. И то не само в интернет. Коментират го и сериозни влиятелни журналисти."

"Ще изискаме да се направи разследване на дейността на външния министър Велислава Петрова и дали тя е свързана с чужди служби, по-конкретно с MI6", каза Костадинов.