Общината: Изборът на нов главен архитект на София продължава

Въпреки отказите на Съюза на архитектите и на Камарата на архитектите да излъчат свои представители в комисията по подбор на кандидатите

Конкурсът за избор на нов главен архитект на София ще продължи въпреки отказите на Съюза на архитектите (САБ) и Камарата на архитектите (КАБ) да излъчат свои представители, които да участват в комисията, която ще оценява кандидатите. Това става ясно от отговори на Столичната община на въпроси за процедурата, изпратени от медии, сред които и "24 часа".

В позицията на общината се посочва, че съгласно действащата нормативна уредба, кметът е обявил конкурса, като кандидатите за главен архитект имат 14 дни за подаване на документи както на хартиен носител в деловодството на общината, така и по електронен път.

Според "Московска" 33 не е проблем и периода на провеждане на процедурата - през август, зашото "всяко време за провеждане на подобна процедура би могло да бъде предмет на различни оценки. За Столична община по-важният въпрос е София

да не остава по-дълго от необходимото без титулярен главен архитект. Предвид значението на длъжността за устройственото развитие на града, инвестиционния

процес и работата на администрацията, кметът е преценил, че общественият интерес изисква процедурата да бъде проведена без допълнително

отлагане и при стриктно спазване на законовите изисквания".

Оттам посочват, че е важно да бъдат ясно разграничени консултативната и експертната роля на професионалните организации от законово възложените правомощия на органа по назначаването. Законът гарантира участие на Камарата на архитектите в България и на Съюза на архитектите в България в процедурата чрез представители в конкурсната комисия, но решенията за откриване, организация и провеждане на конкурса са от

компетентността на кмета на общината, който носи и отговорността за своевременното заемане на длъжността.

"В този конкест, апелът на САБ за прекратяване на конкурса не е законово обоснован. Съгласно нормативната рамка са налице четири хипотези, при които може да бъде прекратена вече обявена конкурсна процедура: когато след изтичане на срока за подаване на документи не е постъпило нито едно

заявление; когато няма допуснати кандидати; когато никой от явилите се кандидати не се представи успешно и комисията отрази това в протокол; когато органът по назначаването приеме за основателно възражение на кандидат, който не е класиран на първо място, като в този случай конкурсната процедура се

прекратява и се насрочва нов конкурс", подчертават от общината.

Оттам добавят и, че са изпълнили изискването на Закона за устройство на територията в състава на

конкурсната комисия да участват представители на Камарата на архитектите в България и

на Съюза на архитектите в България, като са поканили двете съсловни организации и очаква те да посочат свои представители за участие в процедурата. Освен това от общината призовават КАБ и САБ да дадат предложения за въпроси както в теста, така и в интервюто на допуснатите кандидати и добавят, че уважават ролята на професионалните архитектурни организации и са отворени за конструктивен диалог по всички въпроси, свързани с развитието на градската среда, устройственото планиране и качеството на архитектурното проектиране.

Към настоящия момент няма правни основания за прекратяване или отмяна на обявената конкурсна процедура и Столична община продължава действията по нейното провеждане съгласно действащото законодателство. Изборът на главен архитект е от ключово значение за развитието на София и Столична община е ангажирана с провеждането на прозрачна, професионална и конкурентна процедура, казват от общината.

През миналата седмица първо Съюзът на архитектите отказа да излъчи свой представител в конкурса и призова членовете си да не участват в него с официално становище, подписано от председателя на САБ и бивш главен архитект на София Петър Диков. Сред мотивите на САБ е времето, в което се провежда процедурата - през август, когато "80% от работещите хора ползват годишните си отпуски". Освен това в становището се посочва, че позицията на главен архитект на столицата е била "обезличена", като са отнети 90% от правомощията му след проведената административна реформа от кмета Васил Терзиев.

След САБ и КАБ излезе с позиция срещу конкурса - те също посочиха, че няма да излъчат свой представител, защото процедурата "не гарантира реална конкуренция, равнопоставеност на кандидатите и обществено доверие в крайния резултат". От КАБ все пак посочват, че са готови да преразгледат позицията си, ако проблемите в процедурата бъдат отстранени и предлагат работна среща с общината, на която те да бъдат обсъдени.

До конкурса за избор на главен архитект се стигна, след като през миналата година Терзиев свали доверието си от бившия главен архитект Богдана Панайотова и отказа да продължи да работи с нея. Причината бе именно административната реформа, предложена от него, срещу която арх. Панайотова възрази. Тя бе приета от СОС на третия път, а най-голямата промяна бе закриването на общинското направление по архитектура и градоустройство, назначаването на зам.-кмет по градско планиране и развитие и оставането на главния архитект без нито един служител на пряко подчинение.

След напускането на арх. Панайотова временно на поста бе назначен арх. Боян Недев. По закон той може да заема поста за 6 месеца. След изтичането на този период поста отново временно зае арх. Татяна Герганова.