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15-годишна шофьорка блъсна мъж в Слънчев бряг

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Полиция СНИМКА: Архив

15-годишно момиче, управлявало автомобил без шофьорска книжка, е блъснало пешеходец в курортния комплекс Слънчев бряг. Инцидентът е станал в неделя около 4 часа сутринта на паркинга на голям хранителен магазин.

По първоначални данни непълнолетната водачка се е движела с несъобразена скорост, когато е ударила 22-годишен мъж от Бургас.

Пострадалият сам е потърсил медицинска помощ в УМБАЛ - Бургас. При извършения преглед са установени натъртвания и охлузвания по тялото, като той е отказал хоспитализация. От полицията съобщават, че след произшествието момичето е напуснало мястото на инцидента, без да уведоми органите на реда. Впоследствие самоличността ѝ е била установена, пише БНТ. 

По случая е образувана проверка, като се изясняват всички обстоятелства около инцидента.

Полиция СНИМКА: Архив

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