Внесоха в съда обвинението срещу мъж за измами с онлайн кредити и банкови карти

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Окръжна прокуратура – Монтана внесе в съда обвинителен акт срещу К.Г., обвинен за няколко престъпления. Той е осъждан 19 пъти с влезли в сила присъди за тежки умишлени престъпления, включително измами, съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура – София.

Към октомври 2022 г. свидетелят В.М. се обадил на телефон на дружество по обява за отпускане на кредит, публикувана в интернет. С оглед изискванията посочил сестра си А.Й. като поръчител.

С жената се свързал обвиняемият К.Г. Представяйки се за служител на фирмата за бързи кредити, той поискал личните й данни, снимка на личната карта, регистрация за издаване на квалифициран електронен подпис, както и фиш за последната получена заплата.

Използвайки получените лични данни, както и създадените от него допълнителни компютърни данни (електронна поща и използван от него телефонен номер), обвиняемият подал до различни финансови институции, предоставящи бързи кредити, 13 заявления за отпускане на кредити от името на А.Й.

По сходен начин, след като получил достъп до личните данни на В.М. и й дал указания за издаване на квалифициран електронен подпис, обвиняемият К.Г. сключил от нейно име още 6 договора за кредит.

Получените по банков път средства обвиняемият прехвърлял по други банкови сметки, извършвал неразрешени банкови трансакции и използвал чужди банкови карти без знанието и съгласието на титулярите.

С тези действия обвиняемият К.Г. възбудил и поддържал заблуждение у представители на редица дружества, отпускащи кредити, като им причинил имуществени вреди в общ размер 68 491,81 лева.

По делото К.Г. е обвинен и за използване без съгласието на титулярите на три банкови карти и данните от тях, чрез които извършил 73 финансови операции - плащания в търговски обекти, онлайн покупки, плащания в сайтове за хазартни игри тегления на пари в брой от банкомати.

Общата стойност на извършените финансови операции възлиза на 9 418,84 лева.

В хода на разследването са изготвени съдебноикономическа и видеотехническа експертизи. Предстои съдът да насрочи разпоредително заседание от съда.