От 26 август до 2 септември Димитровград ще отбележи своя 79-и рожден ден с множество събития, които ще превърнат града в сцена на музиката, спорта, културата и изкуството.

Община Димитровград е подготвила богата празнична програма, насочена към хора от всички възрасти, с концерти на любими български изпълнители, театър, изложби, спортни турнири, кино под открито небе и инициативи за деца. В продължение на осем дни жителите и гостите на града ще могат да се насладят на разнообразни събития на различни локации в Димитровград.

Фестивалната програма ще бъде открита с награждаването на участниците в образователната игра „Опознай Димитровград, за да го обикнеш 5" и с концерт на Вики Алмазиду и Бенд. През следващите дни емблематични места в Димитровград и околностите ще бъдат сцена на още впечатляващи изяви. Голяма част от проявите ще се проведат на голямата сцена на централния площад, парк „Марица", пл."Поезия" и сред неповторимата атмосфера на Светилището на нимфите и Афродита.

Музикалната програма за любителите на съвременната музика продължава на 28 август, когато ще могат да се насладят на пиано бар на открито с Party Band Lockdown. На голямата сцена на пл."България" са предвидени четири големи концерта с участието на Deep Zone Project, изпълненията на Нелина и Тони Димитрова, а на празничният 2 септември, рок легендите Б.Т.Р. ще излязат на сцената на централния площад за големия празничен концерт по повод 79 години Димитровград.

Любителите на театралното изкуство ще имат възможност да гледат моноспектакъла „Даскал" на Валентин Танев, който ще бъде представен в уникалната атмосфера на Светилището на нимфите и Афродита край село Каснаково.

Спортът традиционно е неизменна част от празничната програма. Наред с утвърдения турнир по футбол на малки врати, ще се проведат турнири по стрийтбол и тенис на корт. Кулминация на спортните прояви ще бъде приятелският двубой между ФК „Димитровград 1947" и ФК „Свиленград", с който ще бъде отбелязана 40-годишнината от историческото влизане на димитровградския футболен отбор в „А" група.

Програмата включва още спортен празник „Мама, татко и аз на колела". За децата и техните родители е подготвен специален спортен празник с велосипеди в парк „Марица", в който да се забавляват заедно със своите родители и семейства.

Любителите на астрономията ще могат да посетят прожекциите на филма „Горещата и енергетична Вселена" и лекцията „Разходка в Космоса" в Народната астрономическа обсерватория „Джордано Бруно", а почитателите на киното – традиционния Летен кино бар на площад „Поезия".

Празничната програма включва още изложбата „Вечният конферанс" с рисунки от Музейната сбирка на Националната художествена академия, представяне на сборника „Един музеен разказ за...", посветен на 75 години музейно дело в Димитровград.

В Градска библиотека „Пеньо Пенев" ще бъде експонирана документалната изложба „Ние изграждаме града, градът изгражда нас!", посветена на 80 години от началото на бригадирското движение в България, която ще може да бъде разгледана от 26 август до 10 септември.

Кулминацията на тържествата ще бъде на 2 септември, когато ще бъде представянето на календара на Община Димитровград 2026/2027, тържествената сесия на Общинския съвет и големия празничен концерт на площад „България" с участието на рок легендите от Б.Т.Р., както и уникално пиротехническо шоу.

През периода 30 август – 2 септември жителите и гостите на града ще могат да посетят и Алеята на занаятите и Фермерския пазар, които ще предложат изделия на майстори-занаятчии и продукция от местни производители.

Община Димитровград отправя покана към всички жители и гости на града да споделят празничните дни и заедно да отбележат 79-ата годишнина на Димитровград.

26.08.2026г. /сряда/

18:00 ч. Турнир по футбол на малки врати – стадион „Раковски“

Турнир по футбол на малки врати – стадион „Раковски“ 19:00 ч. „Опознай Димитровград, за да го обикнеш 5" - награждаване на участниците в играта – площада пред Културен дом „Химик“

„Опознай Димитровград, за да го обикнеш 5" - награждаване на участниците в играта – площада пред Културен дом „Химик“ 21:00 ч. „Джаз, фънк и блус под звездите“ - концерт на Вики Алмазиду и Бенд – централна алея парк „Марица“

27.08.2026г. /четвъртък/

18:00 ч. Турнир по футбол на малки врати – стадион „Раковски“

Турнир по футбол на малки врати – стадион „Раковски“ 20:30 ч. „Даскал” – моноспектакъл на Валентин Танев – Светилище на нимфите и Афродита, с.Каснаково

28.08.2026г. /петък/

18:00 ч. Турнир по футбол на малки врати – стадион „Раковски“

Турнир по футбол на малки врати – стадион „Раковски“ 18: 00 ч. Турнир по стрийтбол – ОУ„Пенчо Славейков”

Турнир по стрийтбол – ОУ„Пенчо Славейков” 20:30 ч. Пиано бар на открито с Парти бенд Lockdown – пл.„Поезия”

29.08.2026г. /събота/

09:00 ч. Турнир по тенис на корт – тенис кортове

Турнир по тенис на корт – тенис кортове 15: 00 ч. Горещата и енергетична Вселена (прожекция на филм) – ЦПЛР-НАОП „Джордано Бруно”

Горещата и енергетична Вселена (прожекция на филм) – ЦПЛР-НАОП „Джордано Бруно” 17:00 ч. Разходка в Космоса (лекция) – ЦПЛР-НАОП „Джордано Бруно”

Разходка в Космоса (лекция) – ЦПЛР-НАОП „Джордано Бруно” 18:30 ч. 40 години от влизането на футболния отбор на Димитровград в „А“ група: Приятелски мач между ФК „Димитровград 1947“ и ФК „Свиленград“ – стадион „Миньор”

40 години от влизането на футболния отбор на Димитровград в „А“ група: Приятелски мач между ФК „Димитровград 1947“ и ФК „Свиленград“ – стадион „Миньор” 21:00 ч. Летен Кино бар – пл.„Поезия”

30.08.2026г. /неделя/

0 9:30 ч . Спортен празник „Мама, татко и аз на колела” – парк „Марица“

. Спортен празник „Мама, татко и аз на колела” – парк „Марица“ 15: 00 ч. Горещата и енергетична Вселена (прожекция на филм) – ЦПЛР-НАОП „Джордано Бруно”

Горещата и енергетична Вселена (прожекция на филм) – ЦПЛР-НАОП „Джордано Бруно” 17:00 ч. Разходка в Космоса (лекция) – ЦПЛР-НАОП „Джордано Бруно”

Разходка в Космоса (лекция) – ЦПЛР-НАОП „Джордано Бруно” 18:00 ч. Турнир по футбол на малки врати – стадион „Раковски“

Турнир по футбол на малки врати – стадион „Раковски“ 20:30 ч. Концерт на Deep Zone Project – пл.„България”

31.08.2026г. /понеделник/

18:00 ч. Изложба „Вечният конферанс“ – рисунки от Музейната сбирка на Националната художествена академия – Художествена галерия „Петко Чурчулиев“

Изложба „Вечният конферанс“ – рисунки от Музейната сбирка на Националната художествена академия – Художествена галерия „Петко Чурчулиев“ 18:00 ч. Турнир по футбол на малки врати – финал – стадион „Раковски”

Турнир по футбол на малки врати – финал – стадион „Раковски” 20:30 ч. Концерт на Нелина – пл. „България”

01.09.2026г. /вторник/

1 8:00 ч. Представяне на сборник „Един музеен разказ за…“, посветен на 75 години музейно дело в Димитровград - Исторически музей

Представяне на сборник „Един музеен разказ за…“, посветен на 75 години музейно дело в Димитровград - Исторически музей 20:30 ч. Концерт на Тони Димитрова – пл. „България”

02.09.2026г. /сряда/

1 2: 0 0 ч. Представяне на календара на Община Димитровград`2026/2027 – Лятна градина на ГБ „П.Пенев”

Представяне на календара на Община Димитровград`2026/2027 – Лятна градина на ГБ „П.Пенев” 18:30 ч . Тържествена сесия на Общински съвет – Димитровград – зала „Гросето”

. Тържествена сесия на Общински съвет – Димитровград – зала „Гросето” 20:00 ч. Празничен концерт „79 години Димитровград“ с участието на рок група Б.Т.Р. – пл. „България”

Съпътстващи събития:

*Алея на занаятите – 30.08 - 02.09.2026г. от 18.00 до 22.00 часа – отдясно на Общината

*Фермерски пазар – 30.08 - 02.09.2026г. от 18.00 до 22.00 часа – зад Общината

*Документална изложба „Ние изграждаме града, градът изгражда нас!“, посветена на 80 години от началото на бригадирското движение в България – Градска библиотека „Пеньо Пенев” – 26.08 – 10.09.2026г.