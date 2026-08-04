Мъж плаши жена си с пистолет в Стара Загора, тя успяла да му го вземе

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79-годишен мъж е заподозрян, че е заплашил с пистолет съпругата си в Стара Загора. Оръжието му било незаконно, съобщиха от МВР.

Сигналът е подаден около 09:47 часа на 3 август от 65-годишната жена. Пред органите на реда тя заявила, че съпругът ѝ я тормози и я е заплашил с пистолет.

На адреса незабавно е изпратен полицейски екип. Оказало се, че жената е успяла да вземе оръжието от съпруга си. Тя го предала доброволно на полицаите заедно с пълнител с пет боеприпаса.

При последвалата проверка е установено, че 79-годишният мъж не притежава необходимото разрешително за пистолета.

Жената е отказала съдействие във връзка с твърденията за домашно насилие, като обяснила, че поведението на съпруга ѝ е вследствие на негово заболяване.

По случая е образувана проверка за незаконно притежание на огнестрелно оръжие.