Официално в Държавен вестник: Президентските избори у нас ще са на 25 октомври

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Решението за насрочване на избори за президент и вицепрезидент на Република България на 25 октомври 2026 г. (неделя) е обнародвано в днешния брой на „Държавен вестник".

Датата на изборите за президент и вицепрезидент бе определена от Народното събрание на последното заседание преди парламентарната ваканция. Според Конституцията, ако на първия тур на президентските избори няма избран кандидат, в седемдневен срок се провежда балотаж или вторият тур на изборите ще бъде на 1 ноември.

Президентът Илияна Йотова официално обяви на 24 юли, че ще е претендент за „Дондуков" 2. Тя подчерта, че кандидатурата й ще бъде издигната от инициативен комитет. Първа политическа подкрепа тя получи от БСП, а ден след това „Прогресивна България" също застана зад кандидатурата ѝ.

Деканът на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски" Даниел Вълчев заяви вчера, че няма да участва в предстоящите президентски избори, след като неговото име се дискутираше в публичното пространство.

От Българския земеделски народен съюз (БЗНС) обявиха, че номинират Николай Ненчев и Цвета Кирилова за кандидати за президент и вицепрезидент през юни.

Бившият служебен премиер Андрей Гюров, чието име се споменава в публичното пространство с предстоящите президентски избори, коментира, че решението дали ще се кандидатира за президент трябва да се вземе премерено, а не припряно.