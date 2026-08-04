45-годишна служителка на "Чистота" е с опасност за живота, блъсната на булевард в Пловдив

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Велосипедист на 59 г. е в болница след удар от кола в Раковски

Служителка на общинското предприятие "Чистота" е пострадала сериозно при пътно произшествие в Пловдив, съобщиха от МВР.

Около 8,20 ч. вчера екип на сектор "Пътна полиция" бил насочен към бул. "България", където по предварителна информация лек автомобил "Тойота" ударил намиращата се на пътното платно 45-годишна жена. Тя е приета по спешност в болница с временна опасност за живота.

30-годишният водач на колата е изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества, като резултатите са отрицателни. По образуваното досъдебно производство работят служители от сектор "Разследване на престъпления по транспорта".

Няколко часа по-късно пък велосипедист е бил приет в болница след катастрофа в Раковски. Около 13 ч., на кръстовище в града, 59-годишният мъж завил надясно с колелото си и бил ударен от движещия се направо лек автомобил "Фолксваген" с 66-годишен шофьор. Пострадалият е оставен под лекарско наблюдение. Алкохолните проби на двамата участници са отрицателни. По случая се води досъдебно производство в Районното управление.