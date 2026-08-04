Зам.-апелативният прокурор на Пловдив е третата номинация за новия състав на ВСС

Заместник-апелативният прокурор на Апелативната прокуратура в Пловдив Тодор Деянов е предложен за изборен член на Висшия съдебен съвет от квотата на прокурорите. Номинацията е публикувана на интернет страницата на ВСС в рамките на процедурата за избор на новия състав на кадровия орган на съдебната власт.

Кандидатурата е издигната от негови колеги, които мотивират предложението си с дългогодишната си съвместна работа с Деянов и професионалната му биография. Според тях той притежава необходимите професионални, нравствени и личностни качества, за да бъде представител на прокурорската общност във Висшия съдебен съвет.

Тодор Деянов е третият официално номиниран кандидат за новия състав на ВСС. По-рано бяха предложени съдията от Административния съд - Варна Васил Пеловски за представител на съдийската квота и прокурорът от Върховната касационна прокуратура Маринела Тотева за прокурорската квота.

Кандидатурата на Васил Пеловски е подкрепена от 22-ма съдии от административните съдилища във Варна и Бургас, както и от Районния съд във Варна. В мотивите към предложението се посочва, че той има над 17 години юридически стаж, богат административен и управленски опит и задълбочени познания за работата на съдебната система. Според вносителите се отличава с професионален интегритет, независимост и способност да изпълнява отговорно функциите на член на ВСС.

Първата номинация за прокурорската квота беше тази на Маринела Тотева - прокурор във Върховната касационна прокуратура. Тя е издигната от 20 прокурори от Върховната касационна прокуратура и Окръжната прокуратура в София. Подкрепящите кандидатурата ѝ акцентират върху близо 30-годишния ѝ професионален опит, включително работата ѝ във Върховната административна прокуратура и участието ѝ в Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия на ВСС.

Процедурата за избор на нови членове на Висшия съдебен съвет продължава, като номинациите от професионалните квоти на съдиите, прокурорите и следователите се публикуват поетапно на интернет страницата на съдебния кадрови орган.