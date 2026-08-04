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Спипаха трима крадци на колелета в Пловдив

24 часа Пловдив онлайн

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Велосипед. Снимката е илюстративна.

Трима извършители на кражби на велосипеди на територията на Пловдив са задържани, съобщиха от полицията.

Криминално проявен и осъждан 44-годишен пловдивчанин е бил отведен в ареста на Пето районно управление след събрани доказателства, че на 17 юни и 10 юли е задигнал две чужди колелета в район "Тракия". Във Второ пък попаднали други двама познайници на полицията, на 43 и 41 години. Според предварителната информация на различни дати през юли единият отнел велосипед на бул. "Пещерско шосе", а другият - на ул. "Авксентий Велешки".

Документирането на случаите продължава в рамките на образуваните досъдебни производства.

Велосипед. Снимката е илюстративна.

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