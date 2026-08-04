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Не откриха нарушения на болницата за 2-месечното бебе, издъхнало в Спешното в Карлово

24 часа Пловдив онлайн

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СНИМКА: МБАЛ "Д-р Киро Попов", Карлово

Лекарят, прегледал детето, е извикан в Спешния център и е предложил хоспитализация, но майката отказала

Изпълнителна агенция "Медицински надзор" излезе със становище, в което не установява нарушения, свързани с МБАЛ "Д-р Киро Попов" Карлово, в случая с починалото бебе на 8 юли 2026 г.

Това съобщиха от Община Карлово. От документите за извършената проверка ставало ясно, че детето не е регистрирано в болничната информационна система на МБАЛ "Д-р Киро Попов – Карлово" и проверяващата комисия не е установила нарушения от страна на болницата и в действията на лекарите. В становището е посочено, че лекарят, прегледал детето, е извикан в Спешния център и е предложил хоспитализация в Детското отделение на болницата, но майката е отказала, което е отразено в листа за консултация.

За пълното изясняване на обстоятелствата около случая са извършени паралелни проверки освен в болницата и в Центъра за спешна медицинска помощ, така и на личния лекар на детето. По случая е образувано досъдебно производство от Окръжна прокуратура – Пловдив.

СНИМКА: МБАЛ "Д-р Киро Попов", Карлово

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