Наградиха двама полицаи от Монтана, спасили младеж от самоубийство

Млади мъж решил да сложи край на живота си заради любовна драма на скейт борд рампата в Слънчевата градина в Монтана на 28 юли.

Свидетели на случката сигнализирали своевременно на тел.112 и на мястото пристигнал екип униформени, част от който били дежурните тогава полицаи Добрин Кьосин и Любомир Иванов.

"Беше се качил на второто ниво и се беше вързал с въже от палатка. Той се дърпаше и не можеше да диша", разказа Добрин Кьосин.

Полицаят помолил колегата му да се качи и да отреже въжето. Полицай Любомир Иванов за миг не се замислил, качил се на рампата, отрязал въжето и поел изнемощелия младеж.

"В такива ситуации симбиозата между силите на място трябва да е на такова ниво, че да предполага едно благоприятно разрешаване на подобна криза", казва главен инспектор Димчо Лишковски – психолог и началник сектор „Психологична лаборатория" към инспектората на МВР.

Директорът на полицията в Монтана старши комисар Мариян Божинов връчи грамота и писмена похвала на Добрин Кьосин, който е с 21 години стаж. Следващите дни такава ще получи и Любомир Иванов, който от 2 години работи в системата на МВР и в момента е командировка в Бургас.