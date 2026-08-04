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Наградиха двама полицаи от Монтана, спасили младеж от самоубийство

Камелия Александрова

[email protected]

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Наградиха полицаите, спасили младия мъж от бесилото в Монтана

Млади мъж решил да сложи край на живота си заради любовна драма на скейт борд рампата в Слънчевата градина в Монтана на 28 юли.

Свидетели на случката сигнализирали своевременно на тел.112 и на мястото пристигнал екип униформени, част от който били дежурните тогава полицаи Добрин Кьосин и Любомир Иванов.
"Беше се качил на второто ниво и се беше вързал с въже от палатка. Той се дърпаше и не можеше да диша", разказа Добрин Кьосин.
Полицаят помолил колегата му да се качи и да отреже въжето. Полицай Любомир Иванов за миг не се замислил, качил се на рампата, отрязал въжето и поел изнемощелия младеж.
"В такива ситуации симбиозата между силите на място трябва да е на такова ниво, че да предполага едно благоприятно разрешаване на подобна криза", казва главен инспектор Димчо Лишковски – психолог и началник сектор „Психологична лаборатория" към инспектората на МВР.
Директорът на полицията в Монтана старши комисар Мариян Божинов връчи грамота и писмена похвала на Добрин Кьосин, който е с 21 години стаж. Следващите дни такава ще получи и Любомир Иванов, който от 2 години работи в системата на МВР и в момента е командировка в Бургас.

Наградиха полицаите, спасили младия мъж от бесилото в Монтана

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