Фабриката за фентанил е следена от април, готвачът се научил да прави дрогата от интернет

Тримата правели наркотика рано сутрин, пробвали да избягат с кола

Бандата била конспиративна, не демонстрирала охолен начин на живот

Лабораторията зареждала цялата страна, главният секретар на МВР очаква от утре абстиненция за зависимите

От април месец е била следена разбитата от ГДБОП фабрика за производство на фентанил. Тогава са били хванати 4 сделки с дрогата. Те показали, че в цялата страна наркотикът се зареждал от лабораторията в столичния кв. "Факултета". Това каза главният секретар на МВР главен комисар Любомир Николов.

Той обясни, че лабораторията работела само сутрин - от 5 до 7,30 часа. Правела по около 6 до 10 кг фентанил. След това дрогата тръгвала из страната. Смята се, че бандата от 7 души е била монополист и е работела само за вътрешна употреба. Няма данни нито за хванат на вход в България фентанил, нито на изход. Заради това Николов посочи, че се надява от утре всички фентанилови наркомани да са в абстиненция. Той на няколко пъти посочи, че това е най-опасната дрога.

Тази сутрин били хванати трима души, които правели дрогата. Те опитали да избягат с кола, в която имало 6 кг фентанил. В базата са открити всички прекурсори, необходими за изготвянето на фентанила, както и готова дрога. Още четирима души са хванати в други части на България.

Експертизи на предишните 4 пратки показали, че веществото било силно токсично и много чисто. Дилърите на ниско ниво го разреждали, което правело дрогата още по-опасна. Арестуваните са от 42 до 53 години, с криминални регистрации и действат в цялата страна. Ще се проверяват печалбите им.

Групата е много конспиративна, не е демонстрирала висок стандарт на живот - нито дилърите, нито готвачите. По данни на МВР единият задържан се научил да прави дрогата по клипчета, които гледал в интернет приложения.

Бандата е правела дрогата в имот в затънтена част на кв. "Факултета". Собственик е Столична община, но има и документи за отдаване под наем.

Акцията бе похвалена от вътрешния министър Иван Демерджиев във фейсбук. Той посочи, че премиерът Румен Радев заръчал цялата мощ на държавата да се стовари върху наркодилърите.