Прокуратурата обясни, че работи по делата за АМ "Хемус", едно от тях било от 2022 г. и е в ГДБОП

Софийската градска прокуратура много пъти и в различни форми е предоставяла информация по разследването за АМ "Хемус" в рамките на разрешеното от закона. Това обявиха от държавното обвинение по повод твърдения, че мълчали по делата, без обаче да навлизат в конкретика.

За последно от прокуратурата съобщиха за разследванията за "Хемус" през юни, когато постъпиха нови сигнали от регионалния министър Иван Шишков, свързани с нарушения при изграждането на лот 4.

По едно от активните дела, свързани с участък към АМ „Хемус" наблюдаващият прокурор не е дал разрешение да се предоставя информация, тъй като счел, че това ще затрудни работата по делото, казаха още от СГП.

Поради това те не можели да информират обществеността за хода на разследването. Единствено можели да уведомят, че "делото е образувано от наблюдаващ прокурор в СГП на 19 август 2022 г., разпределено е за работа на ГДБОП от самото му начало до момента, наблюдаващите прокурори системно давали подробни писмени указания, които е следвало да се изпълнят от разследващия орган. Дори, когато делото е на доклад при наблюдаващ прокурор, той указвал междувременно разследването да продължи, без да бъдат преустановявани действията по събиране и проверка на доказателства, като е взел необходимите организационни мерки за това", обясниха от СГП без да конкретизират за кое дело става дума.

Сагата "Хемусгейт" се точи от 2021 г. и до момента не е влязла в съда. Един от най-скандалните моменти, с който ще се започни, беше отстраняването на Ивайло Занев като наблюдаващ прокурор по делото за изчезналите в чували 55 млн. лева, предназначени за строителство на магистралата. Това се случи малко преди той да внесе обвинителния акт.

Сега от СГП припомнят, че административният ръководител на която и да е прокуратура няма правомощия да указва на наблюдаващите прокурори какви решения да взимат по делата си, как да ръководят разследванията, в каква насока да упражняват надзор върху тях, дали и с какви актове да ги приключват. Както е известно шефка на СГП е Емилия Русинова, срещу която има образувано дисциплинарно производство, защото пътувала в една кола с Петьо Петров - Пепи Еврото зад граница през лятото на 2021 г.