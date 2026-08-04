Мостът над Стряма при входа на с. Маноле пред падане при наводнение (Снимки)

Строен е преди 80 г. и държавата трябва да предприеме спешни мерки, настоява кметът на община "Марица"

Дигите около реката са компрометирани и създават опасност за Калековец, Трилистник, Скутаре и Рогош

Мостът над река Стряма пред входа на с. Маноле може да падне при прииждане на високи води, алармира кметът на община "Марица" Димитър Иванов. Съоръжението е 80-годишно, а основите му са износени и компрометирани.

Отделно е тесен и идващите откъм Рогош в посока Маноле задължително трябва да изчакат, за да преминат тези, които се движат в посока Пловдив. В пиковите часове настават огромни опашки от автомобили

Според Иванов държавата трябва да вземе спешни мерки, преди да е дошло наводнение. Наред с непочистеното корито, дигите около реката били компрометирани и това създава опасност не само за Трилистник и Калековец, но и за Скутаре и Рогош. Носещите колони на моста са компрометирани.

"Речното корито е обрасло с дървета и в най-скоро време Маноле, Манолско Конаре и Ясно поле ще останат без мост и няма да може да се преминава към тези населени места", предупреждава Иванов. Той е категоричен, че картината от опустошителното наводнение през септември 2022 г. не трябва да се повтаря.

"Ако дойде нова вълна и река Стряма излезе от коритото си, риск от наводнение ще има и за Скутаре. А стигне ли водата до там, ще залее и голяма част от Рогош", предупреждава Иванов. Той припомни, че по време на бедствието преди 4 години част от водните маси са били отклонени чрез временен байпас, изграден с помощта на доброволци и техника. Решението е било взето след въздушен оглед на района, осигурен тогава със съдействието на президента Румен Радев.

„Ако не бяхме направили този байпас, водата щеше да излезе над моста на входа на Маноле и той най-вероятно щеше да бъде съборен. По време на бедствието оставаха около 30 см водата да премине над моста", каза кметът. Според него това би оставило жителите на Маноле, Манолско Конаре и Ясно поле без пряка връзка с Пловдив. Единственият обходен маршрут би преминавал през Шишманци и автомагистрала „Тракия", като пътят би се удължил с около 30 километра, което сериозно ще затрудни живеещите в района повече от 6 хиляди жители и преминаващите превозни средства.

През последните 10 години многократно са извършвани съвместни огледи с представители на областната администрация, „Напоителни системи", Басейнова дирекция, РД „Пожарна безопасност и защита на населението" и други компетентни органи. При всяко обследване е констатирано, че западната колона на моста, изграден още през Втората световна война, е сериозно компрометирана. Съоръжението е старо и опасно.

„Ако не се вземат превантивни мерки по укрепване на моста или за изграждане на нов, което експертите трябва да решат, рискът е огромен. При нова висока вълна падналите дървета преди 10-ни дни от урагана, който премина, ще заприщят съоръжението и най-вероятно мостът ще се срути", предупреди Иванов. Той обърна внимание и на разположения на около 150 метра по течението жп мост, който също е застрашен при наводнение. Виждайки опасността, хората от региона продължават да подават сигнали.