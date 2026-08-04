Мирчев: Кабинетът отказа да се присъедини към обща система за защита от балистични ракети

Правителството на Радев отказва да се присъедини към проекта FREYJA - общата европейска система за защита от балистични ракети. Това съобщи съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев във фейсбук.

"Докато Европа се организира да се защитава, ние се организираме да отсъстваме. Технологично, в новата противобалистична система Украйна ще произвежда ракетите прехващачи и пусковите установки, а европейските партньори - радари, сензори, електроника, системи за управление и производствен капацитет. В такъв проект България трябва да участва от самото начало. Не защото FREYJA утре ще замени Patriot, а защото България няма реална противобалистична защита и през следващите 4-5 години няма откъде да я купи. А нова система Patriot не може да ни бъде доставена преди 2035 г., дори утре да я поръчаме", пише депутатът в пост във "Фейсбук".

"България не трябва да се превръща в гробище за съветска техника. Трябва да купуваме натовски самолети, натовски радари и натовски системи за противовъздушна отбрана. Трябва да търсим използвани F-16, Patriot, PAC-3 и всички реални възможности за защита на българското небе. Но трябва и да участваме в създаването на следващото поколение европейска отбрана, вместо след години отново да обясняваме защо не сме достатъчно защитени от външни заплахи", зове съпредседателят Мирчев.Той посочва, че във FREYJA вече участват Украйна, Франция, Германия, Великобритания, Италия, Нидерландия, Норвегия, Дания и Швеция, докато българското правителство започна "да ни превръща в нещо като мекия Орбан на ЕС - формално вътре, но с глава, обърната на изток".

"Парадоксът е, че FREYJA дори не е нападателен проект. Това е чисто отбранителна система, предназначена да пази европейски градове, електроцентрали, летища и военни бази от балистични ракети. Отказът да участваш в нея е доброволен отказ да защитаваш собствените си граждани. Защото, когато руските ракети летят, не ги спират нито декларациите за мир, нито облеклото на министъра на външните работи. Спират ги радари, прехващачи и добре интегрирани системи", смята той.

"Фрея" е опит да бъде създадена по-евтина алтернатива на системата "Пейтриът", на която разчитат и редица европейски страни. Други системи за противовъздушна отбрана, като френско-италианската САМП-Т и германската ИРИС-Т (IRIS-T), все още не са демонстрирали способност да прехващат балистични ракети.