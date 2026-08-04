Нивото на река Дунав при Русе може скоро да е критично ниско (Видео, снимки)

Нивото на река Дунав при Русе продължава да спада. То вече е опасно близо до психологическата граница от –100 сантиметра. Днес водният стълб е достигнал –94 см, което е с още 2 см по-ниско спрямо предния ден. Прогнозите показват, че до края на седмицата реката край Русе може да достигне тази критична стойност.

Ниските нива се отчитат по цялото българско течение на Дунав. При Свищов са измерени –30 см, а при Лом –4 см. Според специалистите това са рекордно ниски стойности, а очакванията са маловодието да продължи поне още месец.

„Сега се намираме в началото на август, имаме още месец, в който очакваме маловодието да продължи. Дали нивото ще продължи да спада или ще се задържи, зависи много от метеорологичните условия", коментира пред "Русе Медиа" изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав в Русе инж. Ивелин Занев. СНИМКА: Русе Медиа

Ниското ниво вече създава сериозни затруднения за корабоплаването. Много конвои изчакват преминаване през най-критичните участъци, а край Белене, Сомовит и в района на село Гарван има заседнали плавателни съдове извън корабоплавателния път.

Минималната измерена дълбочина при Белене и Батин е около 1,6 метра, а в останалите проблемни участъци – 1,8 метра и повече. Това не позволява преминаването на по-тежко натоварени кораби.

„Ситуацията в района на Белене е притеснителна, защото нивото е наистина много ниско. Виждат се много новообразувани пясъчни коси. Корабоплавателният път там е с широчина около 60 метра и минимална дълбочина 1,6 метра. В района има и заседнала баржа, която се обслужва от друг плавателен съд", обясни още инж. Занев. СНИМКА: Русе Медиа

Заради риска от засядане круизните кораби избягват да преминават през българския участък на реката. Междувременно пътническият кораб Viking Ullur, който заседна край видинското село Гомотарци, вече е освободен и е продължил плаването си в сръбския участък на Дунав.

Макар корабоплаването официално да не е спряно, много корабособственици предпочитат да изчакват, вместо да превозват по-малки товари, тъй като това е икономически неизгодно.

Безводието вече оказва влияние и върху работата на Пристанище Русе, където функционират едва 4 от общо 12 работни места. Заради ниските води е преустановена и дейността на Дунавския драгажен флот. СНИМКА: Русе Медиа

„За кофова дълбачка е необходима дълбочина от порядъка на 4–5 метра. Другият проблем е, че добитата инертна маса се товари на баржи и се транспортира до пристанището, но ниското ниво не позволява нормална пристанищна дейност", каза изпълнителният директор на Дунавския драгажен флот Валери Иванов.

По думите му подобни ситуации могат да бъдат ограничени чрез дългосрочни инженерни решения. СНИМКА: Русе Медиа

„На практика в българо-румънския участък на река Дунав няма управление на водите. Това се прави чрез баражиране и изграждане на съоръжения, които насочват водата по талвега на реката. В участъците, където има такива съоръжения, подобни проблеми почти не се наблюдават", заяви Валери Иванов.

От Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав също са на мнение, че са необходими дългосрочни мерки. Агенцията извършва целогодишен мониторинг на нивата и дълбочините, поддържащо удълбочаване на плавателния път, маркиране на фарватера и използва виртуални буйове за подпомагане на навигацията. Според инж. Занев е необходимо да се мисли в по-широк мащаб за хидроинженерни решения.