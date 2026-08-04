Осмото издание на Международния фестивал за куклен и площаден театър събира артисти от 5 държави

През тази година към фестивалната карта на "Арлекино и Марионета" се присъединяват и село Равадиново, Царево, Ахтопол и Синеморец

От 5 до 10 август 2026 г. Международният фестивал за куклен и площаден театър "Арлекино и Марионета" ще проведе своето осмо издание в община Созопол. Спектаклите ще се играят в Созопол, Черноморец и за първи път на новата фестивална сцена в село Равадиново.

От 11 до 13 август културният форум продължава пътешествието си по Южното Черноморие в община Царево с представления в Царево, Ахтопол и Синеморец, разширявайки партньорството си с още една черноморска община.

В своето осмо издание фестивалът ще предложи дни, изпълнени със спектакли, фестивални шествия, творчески ателиета, професионална лекция и срещи с артисти от България, Франция, Италия, Испания и Португалия. Програмата съчетава класически куклен театър, комедия дел арте, уличен театър, клоунада и интерактивни представления, които превръщат историческите пространства на Созопол и Черноморието в естествена сцена за театралното изкуство.

Фестивалът ще бъде открит официално на 5 август на сцената на Летния театър "Аполония", след което публиката ще се наслади на спектакъла "Рибарят и златната рибка" на Държавния куклен театър в Търговище. В програмата са включени още спектакли на Държавния куклен театър в Бургас, Държавния куклен театър в Силистра, Драматично-кукления театър "Константин Величков" в Пазарджик, театрите "Ателие 313", "Сириус", ЗАЗУ, Куклена формация "Жороси", Арт студио "Екзит" и други български театрални формации.

Сред международните гости са Международната академия за сценични изкуства (Версай, Париж), Atelier Teatro (Италия), театър PLUS (Испания) и португалският артист Руи Ферейра, които ще представят спектакли и ще проведат професионални срещи и обучения. Акцент в професионалната програма е лекцията "Изкуството на Комедия дел арте", водена от италианския режисьор Руджеро Каверни.

Традиционните фестивални шествия по улиците на Стария град в Созопол, Черноморец и Царево отново ще съберат артисти и публика. Детските творчески ателиета ще дадат възможност на най-малките посетители сами да се докоснат до магията на кукления театър.

В програмата специално място заема Равадиново, където ще бъде представен спектакълът "Море от ваканция".

"Осем години след първото издание фестивалът вече има вярна публика и международно признание. Нашата мисия остава непроменена - да срещаме хората с най-добрите образци на кукления и площадния театър и да превръщаме градската среда в пространство за култура, въображение и споделени емоции. Радостни сме, че всяка година към нас се присъединяват нови артисти, партньори и зрители от България и Европа", коментира Мариета Ангелова, основател и художествен директор на фестивала.

Всички фестивални събития са с вход свободен. Фестивалът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд "Култура", на Италианския културен институт.