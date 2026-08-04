Контрабандни медикаменти и цигари задържаха на "Капитан Андреево" (Снимки)

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Контрабандни лекарствени продукти и цигари задържаха митничарите на Митнически пункт Капитан Андреево при проверка на лекотоварен автомобил, влизащ в страната от Турция.

На 1 август около 2 часа, на пункта пристига лекотоварен автомобил с чужда регистрация. Шофьорът му е британски гражданин от турски произход, който пътувал сам. Казал, че няма нищо за деклариране. След анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка. СНИМКА: Агенция "Митници"

Митничарите намират сред личния багаж на мъжа стиропорени кутии и кашони, съдържащи общо 1564 опаковки лекарствени продукта с различно предназначение. Сред тях са препарати, използвани в естетичната медицина, включително с хиалуронова киселина и ботулинов токсин, както и антибиотици и антиоксиданти.

При проверката са установени и 3000 къса (150 кутии) цигари без български акцизен бандерол. СНИМКА: Агенция "Митници"

Контрабандните стоки и автомобилът, послужил като средство за осъществяване на нарушението, са задържани.