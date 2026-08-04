Илияна Йотова в Кърджали: Европейските средства наистина работят за хората

Президентът на България Илияна Йотова посети областната болница в Кърджали, където се срещна с лекари и медицински сестри и разгледа два нови кабинета.

„Държавен глава тук не е идвал от 23 години", заяви директорът на здравното заведение д-р Тодор Черкезов.

В болницата Илияна Йотова разгледа новооткрития център за диагностика на мозъчно-съдови заболявания, изграден по Националния план за възстановяване и устойчивост. Стана ясно, че апаратурата в него е последна дума на техниката и използва включително изкуствен интелект. Новата технология ще подпомага медиците при анализа на резултатите от прегледите и ще пести ценно време при пациентите с инсулт. В същото време кърджалийските медици ще имат връзка със специалисти в Пловдив, за да се решават по-сложни случаи.

Президентът посети и отделението по образна диагностика, където до дни ще започнат изследванията с мамограф от последно поколение. Досега жителите на област Кърджали трябваше да пътуват до Хасково или Пловдив за този тип изследвания.

„Това е пример за възможностите, които дава европейското финансиране по Плана за възстановяване, който иначе, когато човек го слуша в новините, в репортажите на колегите журналисти, му звучи някак си много далечно. Едни милиони вървят от едната посока в друга или пък не вървят, както, за съжаление, имаше голямо забавяне за България. Но всъщност точно тази болница е пример за това какво могат да направят тези публични средства", заяви Илияна Йотова.

Според нея е добре, че правителството е успяло за месец и половина-два да отвоюва и останалите средства.

„Искрено се надявам този проект да е първият, но да не е последният, защото тези средства са изключително необходими за страната, за болниците, за общините, за българското образование, за българските училища и навсякъде, където има проекти. Това е пример и случай, в който европейските средства наистина работят за хората", каза още президентът.

Тя подчерта, че е впечатлена и от начина на организация на болницата и от това как тя ще се свързва с центъра в Пловдив.

„Всъщност това е една много стара идея, която сегашният министър-председател, господин Радев, споделя вече няколко години, още от времето, когато беше президент на страната – за възможността в България да се изгради такава мрежа и такава система, че хората буквално да получават помощ в първия един час. Със средствата на съвременната медицина този един час е наистина решаващ", заяви Илияна Йотова.

В края на срещата президентът се обърна към лекарите и медицинските сестри с думите, че въпреки новите технологии медицина без човек не може да има.

„Няма машина, няма апарат, който да дава най-важното на един човек, когато е в нужда, когато е болен, и това е надеждата. А вие добре знаете, че надеждата лекува понякога повече, отколкото и средствата на медицината", каза Илияна Йотова.