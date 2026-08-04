И челюст на тракийски кон изскочи от пресъхналия Дунав (Снимки)

Долна дясна челюст на кон на около 3000 г. е била намерена в пресъхналата река Дунав, близо до сградата на Морска администрация – Русе от служител на институцията. Това съобщиха от Регионален исторически музей - Русе във фейсбук. Нивото на река Дунав продължава да спада, като може скоро да е критично ниско. КАДЪР: Фейсбук/Регионален исторически музей - Русе / Rousse Regional Museum of History

Челюстта е определена като субфосил. Поради сравнително краткото време фосилизацията е в начален период.

Служителите на Морска администрация в крайдунавския град първо потърсили информация за находката си в изкуствен интелект. Той им посочил, че челюстта е възможно да е от бизон или зубър. След това се обърнали към историческия музей в града, където предали находката. КАДЪР: Фейсбук/Регионален исторически музей - Русе / Rousse Regional Museum of History

"Времето, в което този кон е живял, се отнася към началото на Желязната епоха. По това време населението по нашите земи вече се нарича гети или траки. Тъкмо на хълма над Морска администрация, където днес е Сексагинта Приста, е разположено светилище на траките, където са правени множество жертвоприношения. Възможно е конската кост да е свлечена към реката при периодичните промени в структурата на хълма", обясняват от Регионален исторически музей - Русе.

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