Бившият шеф на дирекцията на МВР в Пловдив Георги Машонов оглави Икономическа полиция

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Ръководеше местната структура от септември 2024-а до март 2025 г.

Бившият шеф на пловдивската дирекция на МВР комисар Георги Машонов става шеф на Икономическа полиция под тепетата. До момента поста заемаше комисар Георги Боюклиев.

Георги Машонов има над 30 години стаж в системата на вътрешното ведомство. Бил е началник на Второ РУ на МВР – Пловдив в продължение на 5 години, но е работил и в Трето, Четвърто и Шесто полицейско управление. Оглавявал е и Районното в с. Труд.

Георги Машонов стана директор на пловдивската полиция на 11 септември 2024 г. и беше представен от тогавашния вътрешен министър Атанас Илков. В края на март 2025-а Машонов обяви пред "24 часа", че подал заявление за преместване в София, и на ръководната позиция в Пловдив беше назначен Станимир Калофер.

В началото на март т. г. като шеф на дирекцията в Пловдив се върна старши комисар Васил Костадинов. Назначаването на Машонов е поредна рокада по върховете на пловдивската полиция.