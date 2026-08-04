Окръжна прокуратура - Русе разследва престъпната група, произвеждала фентанил

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Окръжна прокуратура-Русе наблюдава разследване по досъдебно производство за организиране и участие в организирана престъпна група)

На 4 август на територията на Русе и София. кв. "Факултета", е проведена специализирана полицейска операция по неутрализирането на организирана престъпна група, която произвежда и разпространява наркотични вещества – фентанил и други синтетични наркотици. По указания и под ръководството на Окръжна прокуратура – Русе са извършени множество действия по разследването от служители на ГДБОП – МВР.

На територията на столичния кв. "Факултета", в складово помещение, обособено за производство на фентанил и други синтетични наркотични вещества, е установено производство и наличие на голямо количество готов фентанил за разпространение.

Във връзка с изключително високия риск за живота и здравето на работещите служители на терен са подсигурени специални екипи от експерти, които и към настоящия момент извършват действия по разследването със специални облекла и предпазни средства.

Действията по разследването се извършват под ръководството на Окръжна прокуратура – Русе, където е разкрито престъплението. С оглед ранния стадий на разследването, допълнителна информация ще се предостави на по-късен етап.

По-рано днес стана ясно, че ГДБОП е разбила лаборатория за производство на фентанил в столичния кв. "Факултета".

"От април месец е била следена разбитата фабрика. Тогава са били хванати 4 сделки с дрогата. Те показали, че в цялата страна наркотикът се зареждал от лабораторията в столичния кв. "Факултета", съобщи главният секретар на МВР главен комисар Любомир Николов.

Той обясни, че лабораторията работела само сутрин - от 5 до 7,30 часа. Правела по около 6 до 10 кг фентанил. След това дрогата тръгвала из страната. Смята се, че бандата от 7 души е била монополист и е работела само за вътрешна употреба.