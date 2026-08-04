Не пуснаха на свобода бащата на 7 деца, арестуван в Пловдив за измама с €50 000 за мобилни телефони

Според съда има прекалено голям риск да се укрие или да извърши друго престъпление

Окръжният съд в Пловдив не се смили над 33-годишния баща на 7 деца Борис Ангелов, обвинен, че завлякъл мъж с 50 000 евро с обещания за продажба на мобилни телефони. Многодетният пловдивчанин обжалва наложената му от районните магистрати най-тежка мярка за неотклонение "задържане под стража", но без успех. Втората инстанция прие, че е налице обосновано предположение за вината на обвиняемия, както и опасност да извърши друго престъпление или да се укрие, ако бъде пуснат на свобода.

Както "24 часа" вече писа, Борис Ангелов беше арестуван на 24 юли. Преди това той дълго време поддържал комуникация с пострадалия Васил Златев. Пред първата инстанция прокурорът Николай Недялков обясни, че 33-годишният мъж предлагал да снабди жертвата с мобилни телефони, като изтъквал връзките си със служители на високо ниво в един от мобилните оператори. Оказало се обаче, че Йоана, Йорданка и Роберто всъщност не съществуват и са мними самоличности на Борис.

Според защитата обаче в случая става въпрос за "продължителни търговски отношения", а не за измама. Ангелов твърди, че те близо 2 г. двамата работили заедно, като Златев му плащал да намира хора и да ги увещава да сключват договори с въпросния мобилен оператор.

Решението на Окръжния съд не подлежи на обжалване и протест.