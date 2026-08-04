Практикуващите акушерки в област Добрич са едва 53

В област Добрич от практикуващите лекари мъжете са 194 (43.1%), а жените - 256 (56.9%), сочат данните на регионалната статистика за м.г..Най- много са лекарите на възраст 55 - 64 години - 158, или 35.1%. На второ място е групата на практикуващите лекари на възраст 65 - 74 години - 112, или 24.9%. Най-младите лекари (до 35 години) са 65, или 14.4%, а най-възрастните (на 75 и повече години) са 35, или 7.8%.В област Добрич разпределението на практикуващите лекари по възрастови групи и видове заведения показва, че най-голям е делът на младите лекари на основен договор в болнични заведения (30.1%), а най-малък - в заведенията за извънболнична помощ (0.9%). Повечето лекари на основен договор в заведенията за доболнична помощ са на възраст над 55 години (82.6%).

В структурата на лекарите по специалности в област Добрич, най-голям е делът на общопрактикуващите - 101, или 22.4% от всички практикуващи лекари в областта. На второ място се нареждат практикуващите кардиология - 6.0%, следвани от акушерство и гинекология - 5.8% и педиатрия и психиатрия - по 5.6%. Осигуреността с лекари в края на 2025 г. общо за област Добрич е 31.3 на 10 000 души от населението, а с лекари по дентална медицина - 8.1.

В лечебните и здравни заведения на област Добрич практикуват 431 медицински сестри, като 430 са жени (99.8%) през м.г. По възраст най-голям е броят и делът им във възрастовата група 55 - 64 години - 163 (37.8%), следвани от групата 45 - 54 години - 107 (24.8%). На възраст над 65 години са 98 медицински сестри или 22.7.8%. Най-младите, на възраст до 35 години, са 23 или 5.3%.В края на годината практикуващите в лечебни и здравни заведения акушерки са 53. Най-голям е относителният дял на акушерките във възрастова група 55 - 64 години - 18 (34.0%), следвани от групата до 35 години - 16 (30.2%). На възраст над 65 години са 4 акушерки, или 7.5%.