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Хванаха мъж, откраднал музикално оборудване за 10 000 евро в Албена

Дияна Райнова

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Белезници Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

Хванаха крадец на музикално оборудване за 10 000 евро в Албена, съобщават от Областната дирекция на МВР – Добрич.

На 1 август е получено съобщение за извършена взломна кражба на помещение в хотелски комплекс в курорта „Албена". По данни на тъжител е извършена кражба на музикално оборудване на обща стойност около 10 000 евро.

На 3 август след проведени полицейски действия служители на Районното управление на МВР в Албена установяват извършителя на деянието. С полицейска мярка за срок до 24 часа е задържан 39-годишен мъж.

Откраднатите вещи са установени и иззети по надлежен ред. Работата по установяване и документиране на престъпната му дейност продължава.

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