Обвиниха 17-годишен за побой над полицаи в Ихтиман

17-годишно момче бе обвинено за нанасяне на телесни повреди на полицаи, но и за хулиганство. Разследването е под ръководството на районната прокуратура в Самоков и териториалното й отделение в Ихтиман.

Около 23 часа в събота, при обход на квартал "Изток" в Ихтиман, полицаи чули силна музика от изнесени на улицата тонколони. След предупреждение да се спре музиката, от къщата излезли около 20 души, двама от които влезли във физическа саморазправа с униформените.

По време на разследването е установено, че в дом в кв. "Изток", обвиняемият С.А. е извършил непристойни действия, с които грубо е нарушил обществения ред, съобщават от пресцентъра на прокуратурата. Младежът дърпал униформите на полицейски служители от група „Охранителна полиция" при РУ - МВР Ихтиман. Той скъсал ръкавите на униформите и пагона, като отправял към служителите на реда обидни думи.

В резултат от агресивното си поведение, обвиняемият причинил средна телесна повреда, изразяваща се във фрактура на фаланга на единия пръст на едно от длъжностните лица. Освен това нанесъл и удар с юмрук на командира на отделението, като му причинил лека телесна повреда, изразяваща се в кръвонасядане, травматичен оток, и охлузване.

С постановление на наблюдаващия прокурор обвиняемият С.А. е задържан за срок до 48 часа и му е наложена забрана да напуска пределите на страната.

Районна прокуратура – Самоков ще внесе в съда искане за вземане спрямо него на мярка за неотклонение „задържане под стража".