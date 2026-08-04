София тегли до 367 млн. евро заем за ремонт на тротоари и нови тролеи, трамваи, автобуси и електробуси

Парите са за 345 превозни средства на градския транспорт, довършването на бул. "Копенхаген", ремонти на булевардите "П. Славейков", "Дж. Баучер" и "Хр. Ботев"

До 367 млн. евро заем за ремонт на улици и булеварди и нови превозни средства за градския транспорт има намерение да изтегли Столичната община.

Това става ясно от покана за обществено обсъждане, което ще се проведе в петък в 16 ч в сградата на общината.

За доставка на нови превозни средства за градския транспорт - 200 автобуса, 75 тролейбуса, 50 електробуса и 20 трамваи се предвижда да бъдат изтеглени до 177 млн. евро. А за изграждане и основен ремонт на ключови булеварди и улици от първостепенната улична мрежа се предвижда до 190 млн. евро.

За да осигури средствата и за двете дейности общината планира да поеме дългосрочен дълг чрез финансова или кредитна институция, или финансов посредник. По заема не е предвидено обезпечение, става ясно от съобщението.

Плановете са общината да купи 20 нископодови климатизирани съчленени трамваи, с които да се заменят старите мотриси, които сега обслужват линиите 10 и 13. Така последните 37-годишни високоподови и неклиматизирани трамваи, които в момента возят софиянци по двете линии, ще отидат в историята. Индикативният бюджет за покупка на новите 20 трамвая е 29 млн. евро, става ясно от презентацията, публикувана към съобщението.

24 млн. евро пък ще струва покупката на 40 нископодови съчленени климатизирани тролейбуси с батерия за автономно придвиждане. Те ще се ползват за разкриване на 4 нови линии към "Люлин", "Надежда", "Гоце Делчев", "Хаджи Димитър" и "Младост".

Други 35 нископодови единични климатизирани тролейбуси с батерия за автономно придвижване ще се ползват за удължаване на линии 3 и 8 към "Орландовци", "Враждебна" и "Младост", както и за две нови линии, обслужващи "Люлин" и "Гоце Делчев". Общината е изчислила, че 35-те единични тролея ще струват около 15 млн. евро.

За редовно обслужване от "Левски - Г" по ринга бул. "А. Йорданов", бул. "Г. М. Димитров", бул. "Ф. Кутев" и бул. "Т. Каблешков" до кв. "Павлово" чрез 2 нови линии, както и по съществуващите, се планира доставка на 35 нископодови климатизирани бързозарядни електробуси заедно със зарядни станции. Според изчисленията покупката ще струва около 12 млн. евро.

7 млн. евро е индикативният бюджет за доставка на 15 нископодови климатизирани бързозарядни електробуси с дължина 18 м и зарядни станции за тях. Те ще се ползват по автобусна линия 206 за жк. "Дружба" и частично по линия 73.

Доставката на 200 нископодови климатизирани автобуси с дължина 18 и 12 м цели да замени всички стари автобуси на градския транспорт, произведени преди 2014 г. Покупката им ще струва около 89 млн. евро.

Със заема ще се осигури довършване на бул. "Копенхаген" - от "Младост" 3 до бул. "Цариградско шосе". Това ще струва 24 млн. евро, като дължината на новата пътна мрежа ще е 1400 м, на новия релсов път - 2800 м, на новите велоалеи - също 2800 м, а на новите тротоари - 8400 кв. м. Проектът предвижда обособяване на бус ленти и засаждане на 112 дървета.

В списъка на обектите, които ще бъдат реализирани със заема, е първият етап от изграждането на бул. "Източна тангента" - от пътния възел на Северна скоростна тангента до бул. "Вл. Вазов". Планира се 840 м нова пътна мрежа, 1600 м велоалеи, 8460 кв. м тротоари, 589 дървета и 712 храста. Участъкът ще струва около 7 млн. евро.

Изграждането на пробив на бул. "Илиянци" - от ул. "Биримирски извор" до Северната скоростна тангента ще струва 10,2 млн. евро. Предвижда се 1850 м нова пътна мрежа, 18 500 кв. м нови тротоари и над 360 дървета и храсти.

17,1 млн. евро ще струва ремонтът на бул. "Рожен" - от надлеза над жп линията до надлез "Надежда". Той включва 1975 м нова пътна мрежа, 4000 м велоалеи и 13 077 кв. м - тротоари.

В списъка е и ремонт на бул. "Пенчо Славейков" - от ул. "Цар Асен" до бул. "Ген. Тотлебен" заедно с изграждане на канализационен колектор. Дейностите ще струват 6,3 млн. евро и предвиждат 850 м нова пътна мрежа и 8500 кв. м тротоари.

Ремонтът на бул. "Дж. Баучер", за който се говори отдавно, също е включен в списъка. Плановете са той да обхване участъка от бул. "Черни връх" до пл. "Велчова завера". 12,8 млн. евро ще струва 1000 м нова пътна мрежа, 1000 м релсов път и 7000 кв. м тротоари. Проектът предвижда запазване на паважната настилка.

Предвижда се и основен ремонт на бул. "Св. Климент Охридски" - между бул. "Г. М. Димитров" и бул. "А. Ляпчев" - за 7,7 млн. евро.

Местенето на трамвая по бул. "Скобелев" също е включено в списъка, макар за него общината да има 1 г. срок от съда да го изпълни, който изтича скоро. Според презентацията новото транспортно-комуникационно решение в участъка между булевардите "Хр. Ботев" и "Витоша" ще струва 3,4 млн. евро.

Друг проект, за който също отдавна се говори - ремонтът на бул. "Хр. Ботев" също е включен в списъка. Реконструкцията на релсовия път, пътните платна и тротоарите в участъка между булевардите "Прага" и "Сливница" ще струва 25 млн. евро.

Включен е и вторият етап от разширението на бул. "Ломско шосе" - от надлеза до околовръстния път за 15 млн. евро.

3,7 млн. евро ще струва ремонтът на ул. "Челопешко шосе" - от бул. "Ботевградско шосе" до моста над р. Лесновска.

Включено е и разширението на ул. "Х. Ибсен" - от бул. "Черни връх" до ул. "Козяк" - за 1,3 млн. евро.

Планира се и ремонт на ул. 104 в "Обеля" - за 2,2 млн. евро.

Общината има намерение да направи и основен ремонт на ул. "Гео Милев" - от бул. "Ситняково" до ул. "Кривина" за 5,8 млн. евро.

Със заема общината предвижда да коригира и бул. "П. Евтимий". 2,6 млн. евро ще струва подмяната на пътната настилка в участъка от бул. "В. Левски" до бул. "Витоша", който включва и ремонт на велоалеята. Вече стана ясно, че се планира връщането на част от местата за паркиране по булеварда, които бяха премахнати заради изграждането на велоалея.

Подмяна на пътната настилка ще има и по ул. "Фр. Нансен" - между бул. "П. Евтимий" и бул. "Хр. и Евлоги Георгиеви" за 2 млн. евро.

1 млн. евро ще струва ремонтът на кръстовището на булевардите "Евлоги и Христо Георгиеви" и "Черни връх". Предвижда се и ремонт на друго кръстовище - при гара "Подуяне" на булевардите "Мадрид" и "Ситняково" за 1,2 млн. евро. Третото кръстовище, планирано за ремонт, е на булевардите "Сливница" и "Д-р П. Дертлиев" - за 1,7 млн. евро.

С 40 млн. евро пък се предвижда ремонт на 400 000 кв. м тротоари в целия град.

За намерението на общината да изтегли заем стана ясно в края на миналата година. Тогава на семинар, на който бе представена визията за бюджет 2026 на София, зам.-кметът по финанси Георги Клисурски съобщи, че се планират два нови заема. Тогава се предвиждаше единият да е за 230 млн. евро за доставка на нови трамваи, тролеи и автобуси, а вторият - 73 млн. евро за ремонт на тротоари и ключова пътна инфраструктура.