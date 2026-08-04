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Мъж загина, докато опитва да спаси друг от удавяне край Къпиново

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Линейка СНИМКА: Архив

Мъж на 71 години е починал, след като се опитал да помогне на друг по-млад мъж, паднал в речния вир под заведението край Къпиновския манастир, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

Инцидентът е станал днес около обяд. По първоначална информация трима туристи – двама мъже и жена – вървели по пътека в близост до вира, когато единият мъж се подхлъзнал и паднал. След него скочили и другите двама туристи, за да му помогнат, съобщава БТА. Впоследствие по-възрастният мъж се почувствал зле. Тримата са прегледани на място от екип на Спешна помощ, а по-тежко пострадалият е откаран във Великотърновската болница, където минути по-късно е починал.

Обстоятелствата около инцидента ще бъдат изяснявани в хода на образуваното досъдебно производство, посочват от полицията.

Линейка СНИМКА: Архив

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