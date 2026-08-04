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Моторист на задна гума се заби в колата на майка с дете в Русе (Видео, снимки)

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СНИМКА: Русе Медиа

Моторист се заби в кола на ул. "Алеи Възраждане" в Русе. В колата са пътували майка с дете на 1 годинка. 

Улицата е останала затворена за движение заради катастрофата. Към момента движението все още не е възстановено, тъй като се изчаква информация за състоянието на моториста. 

Шофьорката на лек автомобил „Ауди" разказа пред Русе Медиа, че е излизала с автомобила си от паркомясто на ул."Алеи Възраждане". Жената не е видяла мотора, който се е ударил странично в автомобила ѝ.

По думите на шофьорката мотористът е карал бързо и на задна гума, като очевидци също потвърждават, че е вдигнал мотора си на задна гума. Това му е попречило да реагира на излизащия автомобил.

СНИМКА: Русе Медиа
СНИМКА: Русе Медиа

Мъжът е откаран в болница. Жената и детето не са пострадали. Хората от района коментираха, че поведението на моториста е било безотговорно, тъй като мястото е оживено и оттам преминават много русенци.

СНИМКА: Русе Медиа
СНИМКА: Русе Медиа

Състоянието му и причините за инцидента са в процес на изясняване.

СНИМКА: Русе Медиа
СНИМКА: Русе Медиа

СНИМКА: Русе Медиа
СНИМКА: Русе Медиа
СНИМКА: Русе Медиа
СНИМКА: Русе Медиа

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