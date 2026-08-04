Пулев: Инвестициите в инфраструктурата трябва да са катализатор за растежа на регионите

Сред основните ни приоритети са по-ефективното управление на европейските средства, намаляването на административната тежест, повишаването на конкурентоспособността на малките и средните предприятия и ускоряването на индустриализацията. Правителството вече разполага с нужните инструменти, за да надгради политиките за подкрепа на регионите и бизнеса.

Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев в Русе по време на срещи с областния управител д-р Любомир Владимиров, кмета Пенчо Милков и представители на бизнеса, съобщиха от пресцентъра на икономическото ведомство.

„Поели сме ангажименти към гражданите и бизнеса да заложим инструменти за растеж. Нашата задача е те да работят реално за регионите и за компаниите, които имат инициатива, потенциал и необходимото ниво на подготовка", заяви Пулев.

Като приоритет Пулев подчерта развитието на индустриалните зони и необходимата инфраструктура за привличане на нови инвеститори. Той съобщи, че министерството на икономиката вече е провело срещи с оператори на индустриални зони от цялата страна.

„Идеята е чрез активен диалог с бизнеса, операторите на индустриални зони и местната власт да стигнем до конкретни проекти, които да бъдат подкрепени в рамките на следващия бюджет", каза министърът.

Именно инвестициите в инфраструктурата на индустриалните зони могат да се превърнат в катализатор за икономическия растеж на регионите, заяви той. Вицепремиерът открои значението на Русе като индустриален и логистичен център и определи транспортната свързаност като ключово условие за развитието на региона.

„Без транспортна свързаност няма достъп до регионите. Русе има огромен потенциал и трябва да използваме стратегическото му положение, включително връзките с пристанищната инфраструктура и железопътния транспорт", каза Пулев.

По време на срещите той постави акцент и върху развитието на интермодалния терминал в Русе като важна част от транспортната свързаност на региона. Обсъдени бяха още възможностите за разширяване и развитие на Свободна зона – Русе, както и необходимите инвестиции в инфраструктурата, които могат да повишат привлекателността на региона за индустриални и логистични инвеститори.

Пулев бе категоричен, че има и нужда от търсене на нови модели за финансиране на инфраструктурни проекти предвид ограниченията пред публичните финанси. Той съобщи, че министерството подготвя изцяло нов проект на Закон за публично-частните партньорства, разработен с използване на европейски практики.

Освен това новата рамка за публично-частните партньорства може да промени значително перспективите пред българската икономика, като мобилизира частен капитал за стратегически инфраструктурни проекти. Пулев съобщи, че проектът предстои да бъде представен за обсъждане със заинтересованите страни преди официалното му внасяне в парламента.