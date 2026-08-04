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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23333665 www.24chasa.bg

Хванаха 20 нелегални мигранти край Ропотамо

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СНИМКА: МВР

Арестуваха 20 нелегални мигранти край Ропотамо. Това е станало при специализирана операция от служители на Регионална дирекция „Гранична полиция" – Бургас около 9 часа днес.

Получена е оперативна информация за пътнически микробус, превозващ чужди граждани, преминали незаконно държавната граница с Турция. Незабавно са засилени проверките на всички контролно-пропускателни пунктове на подходите към курортните селища в района. Предприети са заградителни мероприятия с основна цел недопускане на автомобила в населени места и безопасното му спиране, съобщават от пресцентъра на "Гранична полиция".

Граничните патрули локализирали търсения микробус, движещ се в посока Бургас. За да бъде спрян било избрано безопасно място, максимално отдалечено от населени места - в района на река Ропотамо. При проверката в автомобила са установени и задържани общо 20 незаконни мигранти, заедно с шофьора, които по първоначални техни данни са от Афганистан.

СНИМКА: МВР

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