20 нови влакове „Шкода“ тръгват по жп линиите от понеделник

Всички 20 влакови мотриси „Шкода", закупени със средства по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), вече са пристигнали у нас. Очаква се утре те да бъдат предсрочно предадени на БДЖ, а от понеделник да започнат редовна експлоатация в Западна България, където ще заменят най-старите мотриси, произведени в периода 1969–1980 г.

Това съобщи Симеон Ставрев от транспортната комисия в Столичния общински съвет. По думите му по-старите самодвижещи се вагони „Сименс", произведени през 2007–2008 г., се предвижда да бъдат пренасочени към Северна България след близо 20 години работа в Южна България.

На профила във фейсбук на жп гара „Илиянци", където в индустриален клон се намира депото за поддръжка на „Шкода", бе съобщено, че през последните две седмици там се извършват усилени ежедневни маневри с новите мотриси и се правят последните технически настройки.

В следващите месеци се очаква доставката и на още пет нови мотриси „Шкода", закупени по проект от Оперативна програма „Транспортна свързаност". Предвижда се и поетапното включване в експлоатация на съставите на „Алстом" за по-дълги разстояния, включително по линиите София – Пловдив, София – Варна, София – Русе, София – Бургас и София – Видин.

Според Ставрев до края на 2026 г. част от старите вагони от сериите 25-63 и 15-63 ще бъдат спрени от движение, а останалите – през следващата година. В момента много от тях се движат с удължена техническа ревизия до 12 месеца.

Той допълни, че новозакупените 91 вагона от „Дойче бан" (серия 22-97) трябва да бъдат включени в съставите на бързите, международните и експресните влакове, докато закупените през 2024 г. 76 вагона от германските железници вероятно ще останат основно в нощните композиции.