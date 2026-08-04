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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23333777 www.24chasa.bg

Прокуратурата разследва случая с ухапаното от куче момиченце в село Кънчево

Ваньо Стоилов

[email protected]

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Прокуратурата в Стара Загора пое случая с жестоко нахапаното от Кане Корсо дете в село Кънчево. 

Инцидентът стана на 3 август и дотук е известно, че кучето е било в двор, под надзор на собственика си. Момиченцето е със сериозни наранявания, определени от държавното обвинение като тежка телесна повреда. 

Към 17:30 часа 6-годишното момиченце и баща му отишли на гости в дома на собственика на кучето. При влизането в двора кучето нападнало детето и го нахапало в областта на главата. На момиченцето веднага е оказана спешна медицинска помощ. Детето е настанено в болница в Пловдив, където му предстои операция. 

По досъдебното производство са извършени действия по разследването - оглед на местопроизшествие, предстои да бъдат назначени експертизи и разпитани свидетели, както и да се изиска документация за собствеността, регистрацията, отглеждането и полагането на грижи за кучето, както и други действия с оглед изясняване на всички факти и обстоятелства по случая.

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