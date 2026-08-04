ГЕРБ за документа на OFAC по повод Божков: Не е съдебно решение, отделни изречения се представят като окончателна истина

Няма да позволим ГЕРБ да бъде въвличан в поредната медийна кампания, основана на внушения вместо на факти. Публикуван е процесуален документ, а не съдебно решение. Опитите отделни изречения да се представят като окончателна истина са политическа пропаганда, а не правен анализ. От отговора на OFAC става ясно, че защитават решението на американската администрация да наложи санкции. Това обявиха от ГЕРБ във фейсбук.

Изявлението им е по повод станалото известно по-рано днес, че от „Демократична България" (ДБ) са изпратили запитване до Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ - OFAC, във връзка с публикуван от сайта BIRD документ. Според него „Васил Божков е признал, че е извършвал плащания към бившия министър-председател Бойко Борисов и бившия министър на финансите Владислав Горанов в замяна на благоприятстване на неговия бизнес.

В документа описаното поведение е разгледано като подкуп за целите на приложимия санкционен режим", съобщи пресцентърът на коалицията.

"Винаги сме споделяли позицията и сме съдействали обективната истина да бъде изяснена! Ние я знаем!

Но отново гледаме добре познат сценарий – взема се един процесуален документ, изваждат се изречения и се размахват некоректно в публичното пространство", посочват още от ГЕРБ.

В началото на месеца стана известно, че Васил Божков е завел през октомври миналата година дело в Съединените щати за изваждане от списъка „Магнитски". Подсъдимият и у нас бизнесмен очаквал Федералният съд във Вашингтон да реши делото до края на годината.

Божков беше санкциониран по закона "Магнитски" на 2 юни 2021 г.