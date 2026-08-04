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17-годишният, нападнал шофьор на автобус в София: Бях пиян и нищо не си спомням

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Изпотрошеният автобус СНИМКА: Фейсбук/Катастрофи България

17-годишният младеж, който счупи стъклата на автобус на градския транспорт в неделя, в следствие на което пострада шофьорът му, обяснил, че е бил пиян и не си спомня какво се е случило. Младежът ще бъде предаден за надзор в детска педагогическа стая. Това реши Софийският районен съд.

Случаят е от 2 август около 20 часа до спирка на градския транспорт в кв. „Христо Ботев" в София. Тогава обвиняемият В.А. е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред - счупил е стъкло на врата на автобус. Деянието се отличава с изключителна дързост. В.А. е ударил с юмруци в лицето шофьора на автобуса и му е нанесъл лека телесна повреда по хулигански подбуди - това е станало на публично място, а обвиняемият не е бил предизвикан от пострадалия.

Всичко започнало със скандал между пътници, когато непълнолетен счупил крилото на трета врата, а след това се стигнало и до физически сблъсък с 68-годишния водач на автобус по линия 79. Шофьорът е бил откаран в „Пирогов". Мъжът е с лека телесна повреда.

Изпотрошеният автобус СНИМКА: Фейсбук/Катастрофи България

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