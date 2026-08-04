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Тикнаха в ареста 30-годишен от Сопот, гледал канабис и продавал готова марихуана (Снимки)

24 часа Пловдив онлайн

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Везна и готова продукция са открити при акцията срещу младия мъж в Сопотj

Следово куче открило в тайник във вилата наркотика

30-годишен жител на Сопот е задържан за отглеждане на канабис и продажба на готова марихуана, съобщи полицията. Той е бил заловен при акция до вилния му имот. Мъжът направил неуспешен опит да избяга с автомобила си.

При задържането у него е открито топче със суха зелена листна маса, иззети са и още три подобни разфасовки, които изхвърлил в движение от колата. В двора на имота разследващите установили канабисови насаждения в различен стадий на растеж.

При процесуално-следствените действия конфискували и електронна везна и 5 пакета с изсушена марихуана под формата на глави и листна маса. Част от готовата продукция била съхранявана в тайник във вилната постройка, разкрит с помощта на полицейско следово куче. Още три опаковки от високорисковото вещество, всяка с тегло от по 500 грама, служителите иззели при претърсване в жилището на мъжа в Сопот.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление. 30-годишният е задържан за едно денонощие. Резултатите от специализираната операция са докладвани на наблюдаващия делото прокурор, под чието наблюдение работата продължава.

Везна и готова продукция са открити при акцията срещу младия мъж в Сопотj

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