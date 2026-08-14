Предприемачите не се поколебаха, защото съзнаваха стойността на нашия градски символ, казва Валентин Вълев, собственик на семейната компания „Експрес Гаранцион”

На 15 август Варна празнува, а сърцето на морската столица бие в ритъма на камбаните на катедралния храм „Св. Успение Богородично“. Този величествен символ на града крие забележителна история. Първият камък е положен през 1880 г. лично от княз Александър Батенберг, а за масивния градеж са използвани дялани камъни от разрушените древни крепостни стени. Днес катедралата впечатлява с още един забележителен детайл - след последната мащабна реставрация всичките ѝ кубета са изящно позлатени и блестят като слънца над площада, превръщайки я в един от малкото храмове в България с подобно покривно покритие.

Но този съвършен силует нямаше да е завършен, ако под златните куполи фасадата бе останала потънала в мрака на времето. За инициативата, която върна светлия автентичен облик на храма, разказва Валентин Вълев, собственик на семейната компания „Експрес Гаранцион”, който доказа, че обединените усилия на бизнеса могат да творят чудеса.

- Г-н Вълев, днес катедралата сияе така, както са я виждали варненци при нейното освещаване преди повече от век. Как се роди идеята за почистването на фасадата, докато на дневен ред беше основно позлатяването на кубетата?

- Всичко започна, докато течеше същинската работа по кубетата. Аз съм строител с над 35 години опит в бранша чрез семейната ни компания „Експрес Гаранцион“. Познавам изпълнителя, ръководещ възстановяването на каменните орнаменти под купола. Той ми се обади и ме покани да се кача на скелето, за да видя как се осъществява процеса. Кубетата бяха покрити в палатка, изолираща силното слънце, а вътрешното пространство се климатизираше, за да може дейността да протича безпроблемно. Точно там, отвисоко, погледнах надолу към фасадата и контрастът беше болезнено очевиден. Като човек от занаята прецених - правим историческа реставрация, но без фасадата работата ще е свършена наполовина.

Имахме готово скеле, което е огромен ресурс, и трябваше да действаме бързо, за да изчистим лицето на сградата.

- Самото изграждане и наемът на подобно специфично, мащабно скеле за такъв висок храм струва много скъпо. Това ли беше основният катализатор да действате толкова бързо?

- Абсолютно. Сумата за наема и монтажа на такова скеле е приблизително 250 000 лева - пари, които вече бяха инвестирани за нуждите на позлатяването. Такова скеле храмът е имал единствено при неговото построяване. Попитах специалисти какво би струвало самото почистване и консервация на фасадата. Установихме, че сумата е горе-долу колкото тази за скелето, което вече обгръщаше целия храм. Беше въпрос на здрав разум и елементарна практичност.

Ако го бяхме демонтирали след кубетата, бъдещо почистване на фасадата щеше да се оскъпи неимоверно само заради повторното издигане на скелето. Трябваше да се действа буквално на пожар, за да се възползваме от вече монтираното скеле.

- Как успяхте за броени дни да съберете необходимите средства за почистването?

- Преди всичко след проведен разговор и позволението на митрополита. Времето ни притискаше. За да не спира работата, разписах договор, който гарантира, че ако до два месеца не събера нужната сума за почистването, моята фирма „Експрес Гаранцион“ ще поеме тези 250 000 лева. Благодарение на безпрецедентната подкрепа и бързото намиране на съмишленици това не се наложи.

От дясно наляво: Валентин Вълев и Атанас Гиздов - изпълнител по възстановяването на каменните орнаменти под купола

Първите хора, които потърсих за съдействие, бяха Христо Димитров и Пенко Стоянов - председател на Камарата на строителите по това време. Аз дарих 10 000 лева, Христо Димитров също. Двамата, давайки своя личен пример, започнахме да прозвъняваме колеги и партньори. Споделихме им идеята и им обяснихме ситуацията със скелето. Реакцията беше мигновена. Никой не се поколеба, защото всички виждаха голямата цел, съзнавайки стойността на нашия символ. За три дни ни беше обещана сума от 150 000 лева, в рамките на месец събрахме около 270 000 лева.

От тях около 14 000 лева се събраха чрез SMS-и, след като видни варненски артисти призоваха гражданите също да се включат.

Истината е, че до този момент нямаше обществена кауза, която да обедини така гражданите и бизнеса - постигнахме заедно нещо толкова добро в такива кратки срокове. Имаше не само големи, а и средни, и малки дарители. Списъкът с тях се намира в митрополията. Днес всички виждаме крайния резултат, който е впечатляващ.

- Какво точно представлява процесът по почистване на вековна сграда?

- Това е много фин и щадящ процес. Както знаете, фасадата е изградена от красив местен камък. С годините заради влагата от морето, автомобилните газове, праха и микроорганизмите този порест материал потъмнява и се покрива с плътен сиво-черен слой. За да го премахнем, използвахме специализирани машини за микро-абразивно водно почистване. Работи се под много ниско налягане. Струята съдържа специална смес от вода и изключително фини частици, които не надраскват повърхността, а буквално изсмукват и отмиват мръсотията от порите на камъка. Няма агресивна химия.

Резултатът е поразителен

Процесът избелва камъка и му връща онзи топъл, пясъчносветъл нюанс, който е имал през 1886 г. Когато свалихме първите платна от скелето, разликата беше като между деня и нощта.

- Колко време ще се задържи този чист ефект върху катедралата?

- След самото почистване камъкът се обработва със специални защитни разтвори - импрегнанти. Те не позволяват на влагата и мръсотията да проникват дълбоко в структурата му. При съвременните материали, които използвахме, този ефект ще се задържи поне 40 до 50 години.

Това означава, че не само ние, но и децата, и внуците ни ще виждат катедралата в целия ѝ блясък - с искрящи златни кубета и светла величествена фасада. Мисля, че това е най-добрият подарък, който можехме да направим на Варна.