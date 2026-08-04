Йотова: България не използва достатъчно ефективно богатството на Родопите

Родопите заслужават много по-силно присъствие в туристическото представяне на България, каза при посещението си в Златоград държавният глава Илияна Йотова.

Тя беше посрещната от областния управител на Смолян Георги Пепеланов, основателя на Етнографския ареален комплекс Александър Митушев и кмета на Златоград Мирослав Янчев. По време на разходката си из Стария Златоград, придружавана от археолога проф. Николай Овчаров, Илияна Йотова определи мястото като своеобразен музей под открито небе, съхранил възрожденския дух и българските традиции.

Според Йотова България все още не използва достатъчно ефективно богатството на Родопите, за да ги превърне в още по-привлекателна туристическа дестинация. „Като институции сме длъжници на хората тук, защото не популяризираме достатъчно този край – нито пред българите, нито пред чуждестранните посетители", посочи Йотова пред журналисти.

Тя допълни, че от години защитава идеята за изграждане на културни маршрути, които да свързват историческите и природните богатства на Южна България. Подобен маршрут може да започва от Кърджали, да преминава през Перперикон, да включва Златоград и множеството забележителности в района – тракийски паметници, природни феномени и възрожденско наследство, каза президентът.

Илияна Йотова отбеляза, че подобни маршрути биха били ценни както за чуждестранните туристи, така и за българските деца, които по този начин могат да се докоснат до историята, традиционните занаяти и културното наследство на Родопите.

Тя призна, че не е посещавала Златоград от години, но градът я е впечатлил с атмосферата си. „Още с влизането човек има усещането, че попада в български филм от XIX век. Очакваш зад следващия ъгъл да срещнеш хайдутин или родопчанка в традиционна носия", каза тям цитирана от БТА.

Президентът свърза неповторимата атмосфера на Родопите и със световноизвестната песен „Излел е Дельо хайдутин". По думите ѝ именно тук човек разбира силата на гласа на Валя Балканска и защо изпълнението ѝ е намерило място сред звуците, изпратени в Космоса, както и магията на гайдата на Георги Мусорлиев, съпровождаща песента.

Президентът разгледа Етнографския ареален комплекс – първият и единствен частен етнографски музей на открито в България. Тя премина по калдъръмените улици на Стария град, където се намират живите занаятчийски дюкяни и работилници, в които майстори и днес съхраняват възрожденските занаяти, демонстрирайки традиционни техники пред посетителите. Президентът посети още Археолого-етнографския музей, представящ богатото историческо наследство на района от древността до Възраждането, както и музея „Делю хайдутин", посветен на легендарния родопски войвода, вдъхновил народната песен „Излел е Дельо хайдутин".

В края на посещението си Йотова пожела жителите на Златоград да продължат да пазят и развиват града си със същата отдаденост. Тя изрази надежда, че при следващото си идване няма да вижда изоставени и рушащи се възрожденски къщи, защото именно съхранената архитектура е част от очарованието и идентичността на града.

По-рано през деня президентът Илияна Йотова посети Кърджали и Перперикон, където разгледа новите открития в скалния град.