Радев поздрави МВР за разкриването на лабораторията за фентанил

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Борбата с производството и разпространението на наркотици ще продължи, посочва той

Поздравявам Министерството на вътрешните работи за разкриването на лабораторията за производство на фентанил в България. Това пише в своя фейсбук публикация премиерът Румен Радев.

"Употребата на този наркотик води до висока смъртност и е изключително опасен за обществото и особено за младите ни хора. Борбата с производството и разпространението на наркотици ще продължи да бъде сред приоритетите на правителството", пише още той.

По-рано днес ГДБОП разби лаборатория за фентанил, захранвала цялата страна. Тя се намира в столичния квартал "Филиповци".

По-късно на брифинг изпълняващият длъжността (и.д.) главен секретар на МВР Любомир Николов съобщи, че трима души са задържани, след като са се опитали да се оттеглят с кола. Те са криминално проявени, на възраст между 42 години и 53 години, познати са на полицията във връзка с наркотици. При действията на полицията в страната са задържани още четирима души, каза Николов.

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че основните производители са задържани, като предстои повдигане на обвинения и още арести.