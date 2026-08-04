Директорът на Агенция "Митници" Николай Шушков участва в оглед за развитие на ГКПП "Малко Търново"

Предвижда се цялостна реконструкция на ГКПП "Малко Търново", който ще бъде част бъдещото скоростно трасе, което ще свързва границите на България с Румъния и с Турция. По време на посещението бяха обсъдени технически варианти за изпълнение на необходимите дейности, така че граничният пункт да бъде с по-добра функционалност предвид сложния терен, в който се намира.

В огледа на терена участваха директорът на Агенция „Митници" Николай Шушков, регионалният министър Иван Шишков, директорът на ТД „Митница Бургас" Иван Панайотов, комисар Динко Динков – директор на РД „Гранична полиция" – Елхово, началникът на Митнически пункт „Малко Търново" Христо Илев, Али Топчу – директор на Тракийски митници на Република Турция, и Кубилай Тархан – директор на митническия пункт „Дерекьой" на турско-българската граница край Къркларели. Присъстваха също народният представител от „Прогресивна България" и член на Комисията по транспорт Пламен Карашев, областният управител на Бургас Дико Диков и заместник областните управители Веселин Анестиев и Георги Маджаров, както и кметът на Малко Търново Илиян Янчев.