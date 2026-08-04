27–годишна наркоманка от Пловдив рани с нож възрастна жена, отмъкна й банковите карти

27–годишната Р. Г. от Пловдив е предадена на съд за грабеж чрез нанасяне на порезни рани и отмъкване на чантата с банковите карти на по–възрастна жена. Действието се развило през април тази година, когато в района на "Столипиново" въпросната си купила наркотик със свой познат и останали без пари. Наркоманката почнала да проси от минувачите, но не събрала средства и решила да извърши грабеж или кражба в района, уточнява прокуратурата.

Към 22,30 часа възрастна жена слязла от автобус на спирката на бул. „Цариградско шосе" и пресякла платното. Тя се отправила към дома си в близка улица. Р.Г. я настигнала, поискала раницата й, но като не я получила размахала разгънат сгъвам нож срещу нея. Жената се опитала да се предпази, но нападателката й нанесла прободно-порезни рани по двете ръце. Съборила я на земята и издърпала чантата, от която отнела 80 евро, мобилен телефон и две банкови карти. Останалите вещи изхвърлила.

На следващия ден, 5 април тази година. сутринта отишла в Калековец, където направила пет неуспешни опита за транзакции с двете банкови карти.

Подаден е бил сигнал в полицията.

Спрямо обвиняемата е взета мярка за неотклонение „задържане под стража". Делото е внесено за разглеждане в Окръжен съд-Пловдив.