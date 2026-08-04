10 г. затвор за 60-годишен мъж, извършил сексуално посегателство над 12-годишно момче

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60-годишен мъж е осъден на 10 години лишаване от свобода при първоначален строг режим за сексуално посегателство над 12-годишно момче и за престъпления, свързани с порнографски материали. Това съобщиха от Районната прокуратура в Разград.

Мъжът беше предаден на съд през април 2026 г. по четири обвинения. Едното е за сексуално посегателство над малолетното дете чрез използване на сила, а останалите три са за притежание и разпространение на порнографски материали, включително такива с непълнолетни.

Разследването е установило, че 60-годишният познавал 12-годишното момче и се възползвал от възрастта му и от психичното му заболяване.

При претърсване на електронните устройства, използвани от подсъдимия, са открити снимки и видеоклипове с порнографско съдържание, част от които с непълнолетни. По данни на прокуратурата през август 2025 г. той на няколко пъти е разпространявал подобни материали.

Районният съд в Разград му е наложил най-тежкото от определените наказания – 10 години затвор при първоначален строг режим. Освен това мъжът е осъден да заплати глоба в размер на 2556,46 евро.

Съдът го е оправдал по частта от обвинението, според която сексуалното посегателство над детето е било извършено като продължавано престъпление.

Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване и протест пред Окръжния съд в Разград. Наблюдаващият прокурор вече е внесъл протест срещу оправдателната част на съдебния акт.