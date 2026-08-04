Полицията в София не разбрала за тормозените от нацисти еврейски деца

СДВР се самосезира след кадрите с антисемитизма срещу група италиански туристи от еврейски произход, съобщиха от столичната полиция. Оттам са образували проверка, тъй като по случая не е постъпвал официален сигнал.

Предприети са всички необходими действия за изясняване на фактите и обстоятелствата, както и за установяване и идентифициране на всички лица, съпричастни към инцидента, посочиха от СДВР. Те визираха клип, качен в ютюб и разпространен от "Кориере дела сера". Италианските медии съобщиха, че група младежи, облечени в черни тениски със символи, наподобяващи черепи, се събрали пред хотел в София. В него били настанени десетки еврейски ученици и техните възпитатели, пристигнали от Рим и Милано. Според информация на в."Кориере дела сера" и на новините на Раи 3, нападателите отправяли заплахи, скандирали са „Sieg Heil!" („Зиг хайл!") и изпълнявали нацисткия поздрав, като в един момент се опитали да проникнат в сградата. Не се казва името на хотела.

Случилото се е заснето на видео, разпространено от италианската информационна агенция LaPresse. На кадрите се вижда група млади мъже, облечени в черно, които крещят нацистки лозунги и демонстрират агресивно поведение пред входа на хотела. Според италианските медии на място е пристигнала полиция, която първоначално е разпръснала екстремистите. Малко по-късно обаче те отново се върнали, блокирали входовете на хотела и продължили да отправят заплахи към намиращите се вътре младежи.