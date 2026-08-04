ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Клипът с младежите, обиждали расистки еврейски тий...

Времето София 32° / 32°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23334891 www.24chasa.bg

Съседи за кучето, зверски нахапало дете: Не му е първата проява на агресия

2380
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Куче порода Кане Корсо СНИМКА: Pixabay

Съседи на семейството, чието куче порода Кане Корсо зверски нахапа 6-годишно дете твърдят, че това не е първата проява на агресия от кучето.

„Аз мета вънка, кучето идва и веднага отива към детето. Почна да вика детето, кучето направо се побърка. И ей тука е хапано, ей тука и ръката", разказва Айше Матниш, баба на нахапано преди години дете пред bTV. 

Собственикът му обаче категорично отрича животното да е нападало хора досега.

„Да, кучето си има паспорт. На 8 години е кучето и всичко това става в двора. Аз съм си направил специално заграждение. Комшиите влизат в нашия двор и кучето открехва вратата и напада детето. Не се е случвало да нахапе така деца. За първи път реагира така кучето. То си стои затворено просто", казва Иван Желев, собственик на кучето.

Случаят е от вчера, когато огромно куче от породата Кане Корсо е нападнало и обезобразило 6-годишно в казанлъшкото село Кънчево. Детето е влязло с баща си в двора на техен близък, когато било атакувано от животното.

То е откарано по спешност към болницата в Стара Загора, цялото обляно в кръв. 

Състоянието на детето остава тежко. То е в болницата в Пловдив от снощи и е транспортирано с опасност за живота.

По случая са назначени експертизи и разпити на свидетели, съобщиха от прокуратурата. Предстои да бъде взето и решение какви действия ще бъдат предприети и към собственика на животното.

Куче порода Кане Корсо СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики: Кога сме заедно и заради какво