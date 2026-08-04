Съседи за кучето, зверски нахапало дете: Не му е първата проява на агресия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Съседи на семейството, чието куче порода Кане Корсо зверски нахапа 6-годишно дете твърдят, че това не е първата проява на агресия от кучето.

„Аз мета вънка, кучето идва и веднага отива към детето. Почна да вика детето, кучето направо се побърка. И ей тука е хапано, ей тука и ръката", разказва Айше Матниш, баба на нахапано преди години дете пред bTV.

Собственикът му обаче категорично отрича животното да е нападало хора досега.

„Да, кучето си има паспорт. На 8 години е кучето и всичко това става в двора. Аз съм си направил специално заграждение. Комшиите влизат в нашия двор и кучето открехва вратата и напада детето. Не се е случвало да нахапе така деца. За първи път реагира така кучето. То си стои затворено просто", казва Иван Желев, собственик на кучето.

Случаят е от вчера, когато огромно куче от породата Кане Корсо е нападнало и обезобразило 6-годишно в казанлъшкото село Кънчево. Детето е влязло с баща си в двора на техен близък, когато било атакувано от животното.

То е откарано по спешност към болницата в Стара Загора, цялото обляно в кръв.

Състоянието на детето остава тежко. То е в болницата в Пловдив от снощи и е транспортирано с опасност за живота.

По случая са назначени експертизи и разпити на свидетели, съобщиха от прокуратурата. Предстои да бъде взето и решение какви действия ще бъдат предприети и към собственика на животното.